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Новости

Госдума приняла "закон о шлепках" в окончательном чтении

Госдума

Госдума

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Госдума в пятницу приняла в третьем и окончательном чтении закон о декриминализации семейных побоев. За него проголосовали 380 депутатов, против выступили трое.

Согласно законопроекту, однократные побои, нанесенные близким родственникам, переходят из разряда уголовных преступлений в категорию административных правонарушений. За повторные побои назначается уголовная ответственность. Сторонники этих изменений в законодательстве считают, что они защитят традиционные семейные ценности.

Международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, а также генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвали российских парламентариев отклонить законопроект. Они заявили, что он оставит жертв домашнего насилия без защиты.

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