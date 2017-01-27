Госдума приняла "закон о шлепках" в окончательном чтении

Госдума в пятницу приняла в третьем и окончательном чтении закон о декриминализации семейных побоев. За него проголосовали 380 депутатов, против выступили трое.

Согласно законопроекту, однократные побои, нанесенные близким родственникам, переходят из разряда уголовных преступлений в категорию административных правонарушений. За повторные побои назначается уголовная ответственность. Сторонники этих изменений в законодательстве считают, что они защитят традиционные семейные ценности.

Международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, а также генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвали российских парламентариев отклонить законопроект. Они заявили, что он оставит жертв домашнего насилия без защиты.