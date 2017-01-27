РБК: сотрудник ФСБ, ставший фигурантом дела о госизмене, был хакером

Предполагаемый сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев, о задержании которого по делу о государственной измене стало известно накануне, был хакером, и российское ведомство его завербовало. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два неназванных источника.

Они рассказали, что Докучаев был известен под псевдонимом Forb и попал в поле зрения ФСБ по делу о похищении денег с банковских карт. Он был завербован под угрозой уголовного преследования.

В четверг российские СМИ сообщили, что майор ФСБ Дмитрий Докучаев является третьим фигурантом дела о госизмене, о котором стало известно на этой неделе. По нему, предположительно, проходят офицер ФСБ Сергей Михайлов и глава отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

По данным издания "Коммерсантъ", следствие проверяет данные о якобы получении сотрудником Центра информационной безопасности ФСБ денег от одной из иностранных организаций. Российское ведомство пока не дало комментариев.

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