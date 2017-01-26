Дадин попросил суд перевести его в колонию в Московской области

Осужденный активист Ильдар Дадин, этапированный из Карелии в исправительное учреждение на Алтае, просит суд перевести его в одну из колоний Московской области. Об этом сообщил в четверг "Интерфаксу" адвокат Николай Зборошенко.

Дадин объяснил это тем, что хочет находиться ближе к семье. При этом он не отказался от своей жалобы, в которой требует признать незаконным его перевод в алтайскую колонию. По мнению активиста, решение Федеральной службы исполнения наказаний перевести его из колонии в Карелии в исправительное учреждение в Алтайском крае является нарушением Европейской конвенции о защите прав человека.

В четверг в Замоскворецком суде Москвы состоялись досудебные слушания по жалобе Дадина. Ее рассмотрение по существу назначено на 3 февраля.



Ильдар Дадин первым в России был осужден по статье о "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы. В начале сентября Дадина этапировали в колонию в городе Сегежа в Карелии. 1 ноября он пожаловался на избиения и пытки сотрудниками ФСИН, а в декабре его перевели в алтайскую колонию. Ранее Дадин просил правозащитников содействовать его возвращению в карельскую колонию, поскольку он уже привлек внимание к пыткам в этом исправительном учреждении и может лично помочь части заключенных.