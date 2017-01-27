Как ЮКОС расколол КС. Эфир в 21:05.

Конституционный суд России опубликовал второе особое мнение в связи с решением не исполнять постановление Европейского суда по правам человека о выплате компенсации бывшим акционерам ЮКОСа.

Судья Константин Арановский поддержал коллегу Владимира Ярославцева, который ранее уже заявил, что КС вообще не должен был рассматривать просьбу Минюста не исполнять решение ЕСПЧ. Сам запрос министерства в суд Ярославцев счел "недопустимым", в частности, потому что в юриспруденции действует принцип "никто не может быть судьей в собственном деле".

Арановский также считает допустимость запроса сомнительной, в частности из-за того, что Конституционному суду пришлось проверить акт европейского правосудия, на что у него нет правовых оснований. Кроме того, Арановский не поддерживает довод о "социальной государственности", которая не позволяет, по мнению Минюста, исполнять судебные решения, если это мешает государству тратить деньги на социальные цели. "Странно, если бы бремя социальных расходов давало государству иммунитет от суда", – отмечает судья.



19 января Конституционный суд постановил, что Россия может не исполнять решение ЕСПЧ и не выплачивать компенсации бывшим акционерам ЮКОСа в размере 1,8 миллиарда евро. Суд посчитал, что постановление Страсбургского суда противоречит российской Конституции.

О возможных последствиях решения Конституционного суда РФ по делу ЮКОСа - политик Александр Осовцов, адвокат Владимир Гладышев.

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