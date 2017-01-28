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Дональд Трамп поддержал решение Лондона выйти из ЕС

Тереза Мэй и Дональд Трамп (Вашингтон, 27 января 2017 г.)

Тереза Мэй и Дональд Трамп (Вашингтон, 27 января 2017 г.)

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Президент США Дональд решение Великобритании выйти из Европейского Союза.

Выступая на совместной с британским премьер-министром Терезой Мэй пресс-конференции после переговоров в Вашингтоне, Трамп отметил, что как бизнесмен имеет "очень печальный опыт" в ведении дел с единой Европой.

Американский лидер пообещал и дальше поддерживать "особые отношения" с Лондоном.

Тереза Мэй, со своей стороны, сообщила, что получила от Трампа заверения в полной поддержке Вашингтоном союза НАТО и что наметился прогресс в подписании нового, двустороннего торгового соглашения между странами.

Ранее Трамп объявлял о необходимости выйти из переговоров по трансатлантическому сотрудничеству и налаживать торговые отношения с партнёрами в двустороннем формате.

Президент США принял также поступившее от королевы Елизаветы приглашение посетить Великобританию с государственным визитом.

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