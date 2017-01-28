В Новосибирске прошла акция протеста против роста тарифов ЖКХ

В центре Новосибирска около тысячи человек вышли на митинг против 15-процентного роста тарифов на ЖКХ. Выступить против повышения платы за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года пришли люди разных поколений, от студентов до пенсионеров. Мероприятие продолжалось около часа и обошлось без серьезных происшествий.

По словам организаторов акции, заявленное повышение коммунальных платежей в реальности ничем не обосновано, как и обещания властей компенсировать всем нуждающимся предстоящие расходы:

—Нет ни слова о том, откуда возьмутся деньги для возмещения наших трат. Ни в городском, ни в областном бюджетах денег на это нет. Следовательно, чтобы выплачивать компенсации, придется урезать другие статьи бюджета. Я думаю, что "резаться" будут капитальные вложения — в дороги, в поликлиники, в школы. Это вовсе не снизит социальное напряжение в городе, — заявил один из организаторов митинга Сергей Дьячков.

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Несмотря на то, что сама акция в целом прошла спокойно, подготовка митинга сопровождалась рядом скандалов. Так, инициаторов мероприятия обвиняли в связи с зарубежными структурами, которые "имеют опыт в организации цветных революций". Ряд федеральных СМИ распространил информацию о фиктивных митингах и о том, что некоторые общественные активисты с помощью акций протеста готовят возвращение в политику бывшего губернатора Василия Юрченко. По словам участников митингов, эти обвинения надуманы и направлены на то, чтобы отвлечь внимание людей от реальных проблем:

—Мы договорились, что нас объединяет сейчас одно: это безобразное повышение тарифов, это объединяет и правых и левых, и либералов и консерваторов. Поэтому мы все вместе здесь, без политической символики, на митинге без политики. Если кто-то поднимает флаг, имейте ввиду: это не наш человек, и мы его сюда не приглашали, — объявилна открытии митинга лидер регионального отделения "Партии Прогресса" Андрей Гладченко.

По разным оценкам, на акцию пришло от пятисот до тысячи человек. Несмотря на то, что по официальным каналам никакой информации о митинге не было, новости о протесте активно распространялись через социальные сети, с помощью листовок и даже через "световую рекламу" на зданиях города, в том числе на мэрии Новосибирска и на трубах ТЭЦ. По словам участников акции, это имело свой эффект:

—Мы просто пришли, чтобы нас не считали за дураков, — рассказала пришедшая на акцию протеста пенсионерка Анна Попова. — Власти говорят нам одно, что она о нас заботится, а на деле происходит совсем другое. Вот поэтому мы сейчас здесь, чтобы нас видели и слышали.

Этот митинг против роста тарифов на ЖКХ стал для новосибирцев второй массовой акцией, на которой собравшиеся потребовали не поднимать плату за коммунальные услуги больше, чем на рекомендованные правительством 4 процента. Первый митинг прошел в конце прошлого года, несмотря тридцатиградусный мороз. Как и месяц назад, в этот раз участники акции приняли общую резолюцию, которая будет отправлена руководству страны.