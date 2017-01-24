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Политика

"Понятно, что я не виновен"

Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко на пути в зал суда

Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко на пути в зал суда

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Второй год в Новосибирской области продолжается суд над бывшим губернатором региона Василием Юрченко. По делу о превышении должностных полномочий ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Несмотря на затянувшийся судебный процесс, подсудимый свободно общается с прессой, устраивает он-лайн конференции и время от времени становится героем очередной волны слухов о переделе власти в Новосибирске. Вот и сейчас массовые протестные митинги в Новосибирске против повышения коммунальных платежей в некоторых СМИ вновь связывают с именем экс-губернатора.

Центральный районный суд Новосибирска

Центральный районный суд Новосибирска

Встать, суд идёт! Медленно

– Судебное заседание по делу Юрченко Василия Алексеевича объявляется продолженным, – привычно объявляет судья Центрального районного суда Новосибирска Алла Веселых, оглядывая присутствующих скучающим взглядом. Это и понятно: позади – больше пятидесяти судебных заседаний, а конца процесса еще и не видно.

Первые заседания по делу экс-губернатора в декабре 2015 года в условиях ажиотажного интереса, тогда все обсуждали, что грозит Василию Юрченко, обвиненному по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса РФ за "Превышение должностных полномочий". Сейчас каждое заседание похоже на предыдущее и интерес вызывают, кажется, только у причастных к делу.

По версии обвинения, вина Юрченко состоит в том, что в 2010 году, будучи вице-губернатором, он причинил бюджету Новосибирской области ущерб в размере 22 миллионов рублей. Это произошло якобы в результате продажи по заниженной стоимости участка для строительства гостиницы в самом центре Новосибирска. Из материалов дела следует, что объекты были проданы фирме "Тактика", связанной с "Русскими отелями" Олега Дерипаски. И сам экс-губернатор, и его адвокаты не раз говорили о несостоятельности этих обвинений. Дело явно затягивается, и Василий Юрченко комментирует его так:

понятно же, что я не виновен и это подтверждается документами, которые собрали сами следователи, там просто нет события преступления – даже не состава, а самого событи​

– Длительность судебного расследования была понятна. То количество документов, которые подшивали в дело, удивляло сразу. Я спрашивал, зачем столько документов собрали – 76 томов и 12 коробок с вещественными доказательствами, но мне отвечали: так надо. Как я понимаю, надо для того, чтобы загрузить объемом, чтобы ни у кого вообще не было желания докопаться до истины и разобраться в том, что реально происходило. При этом понятно же, что я не виновен и это подтверждается документами, которые собрали сами следователи: там просто нет события преступления – даже не состава, а самого события, – утверждает Василий Юрченко.

По словам защитника экс-губернатора Александра Баляна, для того, чтобы только ознакомиться с уже имеющиеся в деле вещественными доказательствами, стороне защиты приходится писать постоянные ходатайства. Но удовлетворяются они не всегда и не сразу, и процесс бесконечно затягивается.

– Ход этого процесса находится за пределами принципов равенства сторон и состязательности. Я впервые за десятилетия практики был вынужден сделать судье заявление о грубом нарушении права на защиту – ибо в суде прямо ограничивается возможность защиты доказывать несостоятельность обвинения. В связи со всем этим говорить об этом процессе как об уголовном довольно трудно. Вот смотрите, прокурор Наталья Ладошкина может нам заявить: то, что вы просите, к обвинению отношения не имеет. И суд отклоняет ходатайство защиты на том основании, что оно не подтверждает обвинение. При этом суд еще до приговора оценивает доказательства. Это не только запрещено законом, но и просто странно, – заявляет Александр Балян.

Экс-губернатор Василий Юрченко и его адвокат Александр Балян

Экс-губернатор Василий Юрченко и его адвокат Александр Балян

Василий Юрченко также является фигурантом еще одного дела по статье "Превышение должностных полномочий": согласно версии следствия, он согласовал перевод земельного участка из категории земель обороны в категорию сельскохозяйственных земель, что по закону может осуществить только федеральное правительство. Это дело расследуется уже 29 месяцев и пока не дошло до суда.

Провал операции "Преемник"

Пожалуй, такого развития событий в 2010 году, когда Новосибирскую область возглавил Василий Юрченко, никто не ожидал. Он сменил на этом посту своего начальника Виктора Толоконского, а последний возглавил Представительство президента в Сибирском федеральном округе. Казалось, Юрченко был соратником и преемником Толоконского, его правой рукой и вице-губернатором, но на деле он, видимо, оказался далеко не таким покладистым, как от него ждали.

Новый глава области стал сразу же менять руководителей ключевых департаментов, увольнять ставленников Толоконского и назначать своих людей на ключевые посты. Приглашая при этом нередко "варягов" из других регионов. Это вызывало особое раздражение местных элит и все чаще – критику таких кадровых решений со стороны полпреда.

Администраций губернатора и правительства Новосибирской области

Администраций губернатора и правительства Новосибирской области

Обострение отношений между Юрченко и Толоконским вылились в обмен чувствительными ударами с привлечением силовиков. В 2012 году МВД возбудило дело в отношении зятя Толоконского Игоря Мордковича о хищениях при реконструкции новосибирской филармонии. Затем – в отношении нового главы земельного департамента областного правительства Романа Шилохвостова – человека Юрченко.

Потом последовали обыски в облправительстве, в августе 2013 года Василий Юрченко впервые был вызван на допрос по тому самому делу, которое через два года приведет его на скамью подсудимых – о продаже участка на улице Чаплыгина.

Правда, сначала Юрченко вызывали лишь как свидетеля. Но как оказалось, это была только разминка, за которой последовала волна компроматов. Самым заметным из них стала публикация в "Живом журнале". Пост в двух частях с названием "Рост благосостояния семьи губернатора Новосибирской области Юрченко Василия Алексеевича" появился в интернете 24 января 2014 года – всего за два месяца до отставки.

В анонимной публикации подробно расписывались незаконные, с точки зрения автора текста, действия губернатора, и приводились данные по движению средств на счетах главы региона и членов его семьи. В частности, аноним под ником "galokov_mikhail" обнаружил 58 банковских счетов у супруги Юрченко.

– Самое смешное, что в ФСБ мне сказали: нельзя установить человека, который это сделал. Ну вот я дилетант, а я знаю имя, фамилию, отчество и место проживания этого гражданина в городе Новосибирске. И я знаю, кто его попросил это распространить за деньги – все это вранье. Для чего это было? Все очень просто. Легитимно и законно меня не удавалось скомпрометировать, ну не было на меня компромата! Ведь говорят же, что надо придумать ложь – и в самую невероятную ложь легче всего поверят. Так они и сделали и "вбросили" эту ложь, – возмущается Василий Юрченко.

Адвокат экс-губернатора Александр Балян тогда говорил, что подавляющая часть "компромата" в ЖЖ являлась, по существу, "служебными записками" Следственного комитета. Затем последовала еще серия компрометирующих публикаций. А 18 марта 2014 года президент отправил Юрченко в отставку "в связи с утратой доверия". Как говорит сейчас политолог Алексея Мазура, момент для этой отставки был выбран совершенно неожиданный:

понятно, что президент в этот день был занят другими делами, и почему именно в этот день он решил отправить Юрченко в отставку – большая загадка

– Василий Юрченко был смещен с поста губернатора в день выступления президента перед Федеральным Собранием по поводу присоединения Крыма и за две недели до выборов мэра Новосибирска, на которых Василий Юрченко поддерживал кандидата от "Единой России". С одной стороны, понятно, что президент в этот день был занят другими делами, и почему именно в этот день он решил отправить Юрченко в отставку – большая загадка. Новосибирский губернатор даже прилетел в Москву на выступление президента, и узнал о своей отставке перед его началом, – рассказывает Алексей Мазур.

До этого подобная отставка "в связи с утратой доверия" случилась только с мэром Москвы Юрием Лужковым при президентстве Дмитрия Медведева. Сам Юрченко известие о своей отставке в те дни прокомментировал так: "Решение президента я не обсуждаю и принимаю. Это безусловное право, которого я сам всегда придерживался. Мне непонятна формулировка, но, наверное, придет время, когда мне скажут её основания".

Решение об отставке губернатора было принято в разгар подготовки к выборам мэра Новосибирска. Считается, что это стало едва ли не основной причиной поражения на тех выборах кандидата от правящей партии Владимира Знаткова. Мэром Новосибирска в итоге стал кандидат от КПРФ Анатолий Локоть, а пост главы региона занял вполне лояльный политик и давний соратник Виктора Толоконского Владимир Городецкий, который сменил кресло мэра на губернаторский пост.

Владимир Городецкий

Владимир Городецкий

Виктора Толоконского из Новосибирска отправили в Красноярск – исполняющим обязанности губернатора. В сентябре 2014 года он победил на выборах и стал губернатором края. Что не помешало в июле 2016-го допросить Виктора Толоконскго в суде над Юрченко. Он рассказал тогда, что лично инициировал прокурорское расследование деятельности экс-губернатора. И признал при этом, что сам же дал в свое время Юрченко (тогда его первому заму) указание продать участок под строительство гостиницы на аукционе, а об отмене аукциона и "прямой продаже" земли узнал только во время следствия. Основными свидетелями обвинения по делу Юрченко стали экс-соратники Толоконского: начальник управления Росимущества по Новосибирской области Олег Галлямов (глава земельного департамента облправительства при Толоконском) и бывший вице-губернатор Владимир Анисимов.

Центральный районный суд Новосибирска

Центральный районный суд Новосибирска

Выйти из тени

Василий Юрченко с 2014 года находится под подпиской о невыезде. В отличие от Вячеслава Гайзера, Александра Хорошавина и Никиты Белых, его оставили на свободе. При этом экс-губернатор позволяет себе медийную активность – по нынешним временам это скорее необычное поведение для опального политика.

– Как-то в одной беседе было замечено, что все, кого Путин отрешил от должности, сейчас либо сидят, либо в бегах. И только Юрченко очень ярко выделяется на этом фоне. Я не берусь судить о степени виновности тех или иных государственных мужей, но, несомненно, существует такая негласная психологическая установка: если тебя с позором уволили, то ты, стало быть, явный злодей, и твой статус должен быть доведён до логического конца. И практически все "жертвы" отказываются открыто оспаривать своё положение и либо сдаются, либо бегут. А, оказывается, если этой системе "в лоб" настойчиво противостоять, то против неё есть шанс, – говорит бывший глава департамента массовых коммуникаций Новосибирской области Андрей Гладченко.

Так или иначе, последние два года на протяжении затянувшихся судебных разбирательств имя экс-губернатора постоянно всплывает в федеральных СМИ. Особенно заметным стало неожиданное он-лайн интервью Юрченко на ресурсе dirty.ru в феврале 2016 года, когда бывший глава региона заявил о том, что не против вновь стать губернатором. Ответ последовал незамедлительно: уже через несколько дней появилась информация о новых обысках в доме Юрченко и у его сына в связи с хищениями в Промышленно-логистическом парке. Новыми делами эти обыски так и не закончились, но как всем в Новосибирске известно, руководителям местных СМИ "настоятельно рекомендовали" не освещать деятельность экс-губернатора.

В декабре прошлого года о Юрченко, однако, вновь заговорили в связи с митингом против 15-процентного повышения тарифов на услуги ЖКХ. Одним из организаторов акции выступил Виктор Козодой. Это бывший депутат городского совета Новосибирска, депутат Законодательного собрания области и – так уж вышло – человек из правительства Юрченко, бывший его заместителем по политическим вопросам. В Новосибирске заговорили о том, что команда бывшего губернатора "раскачивает лодку", чтобы вернуться в большую политику. Первыми об этом заявили коммунисты: публикация о том, что экс-губернатор стоит за возросшей протестной активностью появилась на сайте местного отделения КПРФ.

Митинг против повышения коммунальных тарифов. Декабрь 2016

Митинг против повышения коммунальных тарифов. Декабрь 2016

После новогодних праздников сразу несколько федеральных изданий со ссылкой на некий ресурс secret-media.com сообщили о том, что Виктор Козодой по инициативе Василия Юрченко вместе с активистом Сергеем Дьячковым готовит новый митинг. Он якобы пройдет 29 января и будет посвящен развалу медицины.

В этих публикациях высказывается две версии. Согласно первой, "инспирируются протесты" экс-губернатором, надеющимся "в определенный момент "восстать из пепла" и заявить о своих политических амбициях". По другой версии, Виктор Козодой и его соратник Сергей Дьячков сами "организуют мероприятия против действующей власти" – с тем, чтобы наработать "багаж для торга с нею в преддверии будущих предвыборных кампаний".

В Новосибирске действительно готовится митинг, но не 29 января, а днем ранее, и не "против развала медицины", а – "против роста тарифов ЖКХ", которые по решению городских властей с 1 июля вырастут на 15 процентов. Бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой и лидер областного отделения партии "Демократический выбор" Сергей Дьячков говорят, что они готовят иски к изданию "Федералпресс", а также региональным выпускам "Московского комсомольца" и "Комсомольской правды", опубликовавшим версию о том, что за нынешними протестами в Новосибирске стоит опальный экс-губернатор.

Виктор Козодой заявил, что намерен взыскать с федеральных изданий за причиненный ими моральный ущерб не менее 2 миллионов рублей. А на своей странице в Facebook он высказывается более эмоционально:

– После моего увольнения из чиновников, очень многие "неравнодушные граждане", сильно переживая за мою судьбу, постоянно указывали и указывают на мои "реваншистские" планы вернуться во власть любой ценой. По мыслям этих недоумков, я только и могу жить одной только этой "мечтой". Не надоело? –​ пишет Виктор Козодой.

Сам Василий Юрченко уверяет, что к организации митингов он никакого отношения не имеет и слухи о его возвращении в политику комментирует так:

– Сегодня главная моя задача – доказать свою невиновность, чтобы снять все подозрения с моей фамилии и с моей семьи. Никакую лодку я никогда не качал и качать не буду. Да, я имею свое мнение, но я ни с кем не обсуждаю власть или их действия. Никогда этим не занимался и заниматься не собираюсь. Все, что мне приписывается сейчас… Я понимаю, кто это делает, но не хочу называть имен. Это позиция слабых людей, – утверждает Юрченко.

Впрочем, многие собеседники Радио Свобода не исключают, что Василия Юрченко рано еще считать политическим аутсайдером. По мнению политолога Алексея Мазура, экс-губернатор "сможет фигурировать в политике, когда острота дела спадет и сменится ряд лиц, заинтересованных в политическом небытии Юрченко". Правда, когда это произойдет, прогнозировать сейчас трудно. По крайней мере до того момента, пока решение в деле бывшего губернатора не вынесет суд.

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