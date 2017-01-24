"Понятно, что я не виновен"

Второй год в Новосибирской области продолжается суд над бывшим губернатором региона Василием Юрченко. По делу о превышении должностных полномочий ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Несмотря на затянувшийся судебный процесс, подсудимый свободно общается с прессой, устраивает он-лайн конференции и время от времени становится героем очередной волны слухов о переделе власти в Новосибирске. Вот и сейчас массовые протестные митинги в Новосибирске против повышения коммунальных платежей в некоторых СМИ вновь связывают с именем экс-губернатора.

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Встать, суд идёт! Медленно

– Судебное заседание по делу Юрченко Василия Алексеевича объявляется продолженным, – привычно объявляет судья Центрального районного суда Новосибирска Алла Веселых, оглядывая присутствующих скучающим взглядом. Это и понятно: позади – больше пятидесяти судебных заседаний, а конца процесса еще и не видно.

Первые заседания по делу экс-губернатора в декабре 2015 года в условиях ажиотажного интереса, тогда все обсуждали, что грозит Василию Юрченко, обвиненному по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса РФ за "Превышение должностных полномочий". Сейчас каждое заседание похоже на предыдущее и интерес вызывают, кажется, только у причастных к делу.

По версии обвинения, вина Юрченко состоит в том, что в 2010 году, будучи вице-губернатором, он причинил бюджету Новосибирской области ущерб в размере 22 миллионов рублей. Это произошло якобы в результате продажи по заниженной стоимости участка для строительства гостиницы в самом центре Новосибирска. Из материалов дела следует, что объекты были проданы фирме "Тактика", связанной с "Русскими отелями" Олега Дерипаски. И сам экс-губернатор, и его адвокаты не раз говорили о несостоятельности этих обвинений. Дело явно затягивается, и Василий Юрченко комментирует его так:

понятно же, что я не виновен и это подтверждается документами, которые собрали сами следователи, там просто нет события преступления – даже не состава, а самого событи​

– Длительность судебного расследования была понятна. То количество документов, которые подшивали в дело, удивляло сразу. Я спрашивал, зачем столько документов собрали – 76 томов и 12 коробок с вещественными доказательствами, но мне отвечали: так надо. Как я понимаю, надо для того, чтобы загрузить объемом, чтобы ни у кого вообще не было желания докопаться до истины и разобраться в том, что реально происходило. При этом понятно же, что я не виновен и это подтверждается документами, которые собрали сами следователи: там просто нет события преступления – даже не состава, а самого события, – утверждает Василий Юрченко.

По словам защитника экс-губернатора Александра Баляна, для того, чтобы только ознакомиться с уже имеющиеся в деле вещественными доказательствами, стороне защиты приходится писать постоянные ходатайства. Но удовлетворяются они не всегда и не сразу, и процесс бесконечно затягивается.

– Ход этого процесса находится за пределами принципов равенства сторон и состязательности. Я впервые за десятилетия практики был вынужден сделать судье заявление о грубом нарушении права на защиту – ибо в суде прямо ограничивается возможность защиты доказывать несостоятельность обвинения. В связи со всем этим говорить об этом процессе как об уголовном довольно трудно. Вот смотрите, прокурор Наталья Ладошкина может нам заявить: то, что вы просите, к обвинению отношения не имеет. И суд отклоняет ходатайство защиты на том основании, что оно не подтверждает обвинение. При этом суд еще до приговора оценивает доказательства. Это не только запрещено законом, но и просто странно, – заявляет Александр Балян.

Василий Юрченко также является фигурантом еще одного дела по статье "Превышение должностных полномочий": согласно версии следствия, он согласовал перевод земельного участка из категории земель обороны в категорию сельскохозяйственных земель, что по закону может осуществить только федеральное правительство. Это дело расследуется уже 29 месяцев и пока не дошло до суда.

Провал операции "Преемник"

Пожалуй, такого развития событий в 2010 году, когда Новосибирскую область возглавил Василий Юрченко, никто не ожидал. Он сменил на этом посту своего начальника Виктора Толоконского, а последний возглавил Представительство президента в Сибирском федеральном округе. Казалось, Юрченко был соратником и преемником Толоконского, его правой рукой и вице-губернатором, но на деле он, видимо, оказался далеко не таким покладистым, как от него ждали.

Новый глава области стал сразу же менять руководителей ключевых департаментов, увольнять ставленников Толоконского и назначать своих людей на ключевые посты. Приглашая при этом нередко "варягов" из других регионов. Это вызывало особое раздражение местных элит и все чаще – критику таких кадровых решений со стороны полпреда.

Обострение отношений между Юрченко и Толоконским вылились в обмен чувствительными ударами с привлечением силовиков. В 2012 году МВД возбудило дело в отношении зятя Толоконского Игоря Мордковича о хищениях при реконструкции новосибирской филармонии. Затем – в отношении нового главы земельного департамента областного правительства Романа Шилохвостова – человека Юрченко.

Потом последовали обыски в облправительстве, в августе 2013 года Василий Юрченко впервые был вызван на допрос по тому самому делу, которое через два года приведет его на скамью подсудимых – о продаже участка на улице Чаплыгина.

Правда, сначала Юрченко вызывали лишь как свидетеля. Но как оказалось, это была только разминка, за которой последовала волна компроматов. Самым заметным из них стала публикация в "Живом журнале". Пост в двух частях с названием "Рост благосостояния семьи губернатора Новосибирской области Юрченко Василия Алексеевича" появился в интернете 24 января 2014 года – всего за два месяца до отставки.

В анонимной публикации подробно расписывались незаконные, с точки зрения автора текста, действия губернатора, и приводились данные по движению средств на счетах главы региона и членов его семьи. В частности, аноним под ником "galokov_mikhail" обнаружил 58 банковских счетов у супруги Юрченко.

– Самое смешное, что в ФСБ мне сказали: нельзя установить человека, который это сделал. Ну вот я дилетант, а я знаю имя, фамилию, отчество и место проживания этого гражданина в городе Новосибирске. И я знаю, кто его попросил это распространить за деньги – все это вранье. Для чего это было? Все очень просто. Легитимно и законно меня не удавалось скомпрометировать, ну не было на меня компромата! Ведь говорят же, что надо придумать ложь – и в самую невероятную ложь легче всего поверят. Так они и сделали и "вбросили" эту ложь, – возмущается Василий Юрченко.

Адвокат экс-губернатора Александр Балян тогда говорил, что подавляющая часть "компромата" в ЖЖ являлась, по существу, "служебными записками" Следственного комитета. Затем последовала еще серия компрометирующих публикаций. А 18 марта 2014 года президент отправил Юрченко в отставку "в связи с утратой доверия". Как говорит сейчас политолог Алексея Мазура, момент для этой отставки был выбран совершенно неожиданный:

понятно, что президент в этот день был занят другими делами, и почему именно в этот день он решил отправить Юрченко в отставку – большая загадка

– Василий Юрченко был смещен с поста губернатора в день выступления президента перед Федеральным Собранием по поводу присоединения Крыма и за две недели до выборов мэра Новосибирска, на которых Василий Юрченко поддерживал кандидата от "Единой России". С одной стороны, понятно, что президент в этот день был занят другими делами, и почему именно в этот день он решил отправить Юрченко в отставку – большая загадка. Новосибирский губернатор даже прилетел в Москву на выступление президента, и узнал о своей отставке перед его началом, – рассказывает Алексей Мазур.

До этого подобная отставка "в связи с утратой доверия" случилась только с мэром Москвы Юрием Лужковым при президентстве Дмитрия Медведева. Сам Юрченко известие о своей отставке в те дни прокомментировал так: "Решение президента я не обсуждаю и принимаю. Это безусловное право, которого я сам всегда придерживался. Мне непонятна формулировка, но, наверное, придет время, когда мне скажут её основания".

Решение об отставке губернатора было принято в разгар подготовки к выборам мэра Новосибирска. Считается, что это стало едва ли не основной причиной поражения на тех выборах кандидата от правящей партии Владимира Знаткова. Мэром Новосибирска в итоге стал кандидат от КПРФ Анатолий Локоть, а пост главы региона занял вполне лояльный политик и давний соратник Виктора Толоконского Владимир Городецкий, который сменил кресло мэра на губернаторский пост.

Виктора Толоконского из Новосибирска отправили в Красноярск – исполняющим обязанности губернатора. В сентябре 2014 года он победил на выборах и стал губернатором края. Что не помешало в июле 2016-го допросить Виктора Толоконскго в суде над Юрченко. Он рассказал тогда, что лично инициировал прокурорское расследование деятельности экс-губернатора. И признал при этом, что сам же дал в свое время Юрченко (тогда его первому заму) указание продать участок под строительство гостиницы на аукционе, а об отмене аукциона и "прямой продаже" земли узнал только во время следствия. Основными свидетелями обвинения по делу Юрченко стали экс-соратники Толоконского: начальник управления Росимущества по Новосибирской области Олег Галлямов (глава земельного департамента облправительства при Толоконском) и бывший вице-губернатор Владимир Анисимов.

Выйти из тени

Василий Юрченко с 2014 года находится под подпиской о невыезде. В отличие от Вячеслава Гайзера, Александра Хорошавина и Никиты Белых, его оставили на свободе. При этом экс-губернатор позволяет себе медийную активность – по нынешним временам это скорее необычное поведение для опального политика.

– Как-то в одной беседе было замечено, что все, кого Путин отрешил от должности, сейчас либо сидят, либо в бегах. И только Юрченко очень ярко выделяется на этом фоне. Я не берусь судить о степени виновности тех или иных государственных мужей, но, несомненно, существует такая негласная психологическая установка: если тебя с позором уволили, то ты, стало быть, явный злодей, и твой статус должен быть доведён до логического конца. И практически все "жертвы" отказываются открыто оспаривать своё положение и либо сдаются, либо бегут. А, оказывается, если этой системе "в лоб" настойчиво противостоять, то против неё есть шанс, – говорит бывший глава департамента массовых коммуникаций Новосибирской области Андрей Гладченко.

Так или иначе, последние два года на протяжении затянувшихся судебных разбирательств имя экс-губернатора постоянно всплывает в федеральных СМИ. Особенно заметным стало неожиданное он-лайн интервью Юрченко на ресурсе dirty.ru в феврале 2016 года, когда бывший глава региона заявил о том, что не против вновь стать губернатором. Ответ последовал незамедлительно: уже через несколько дней появилась информация о новых обысках в доме Юрченко и у его сына в связи с хищениями в Промышленно-логистическом парке. Новыми делами эти обыски так и не закончились, но как всем в Новосибирске известно, руководителям местных СМИ "настоятельно рекомендовали" не освещать деятельность экс-губернатора.

В декабре прошлого года о Юрченко, однако, вновь заговорили в связи с митингом против 15-процентного повышения тарифов на услуги ЖКХ. Одним из организаторов акции выступил Виктор Козодой. Это бывший депутат городского совета Новосибирска, депутат Законодательного собрания области и – так уж вышло – человек из правительства Юрченко, бывший его заместителем по политическим вопросам. В Новосибирске заговорили о том, что команда бывшего губернатора "раскачивает лодку", чтобы вернуться в большую политику. Первыми об этом заявили коммунисты: публикация о том, что экс-губернатор стоит за возросшей протестной активностью появилась на сайте местного отделения КПРФ.

После новогодних праздников сразу несколько федеральных изданий со ссылкой на некий ресурс secret-media.com сообщили о том, что Виктор Козодой по инициативе Василия Юрченко вместе с активистом Сергеем Дьячковым готовит новый митинг. Он якобы пройдет 29 января и будет посвящен развалу медицины.

В этих публикациях высказывается две версии. Согласно первой, "инспирируются протесты" экс-губернатором, надеющимся "в определенный момент "восстать из пепла" и заявить о своих политических амбициях". По другой версии, Виктор Козодой и его соратник Сергей Дьячков сами "организуют мероприятия против действующей власти" – с тем, чтобы наработать "багаж для торга с нею в преддверии будущих предвыборных кампаний".

В Новосибирске действительно готовится митинг, но не 29 января, а днем ранее, и не "против развала медицины", а – "против роста тарифов ЖКХ", которые по решению городских властей с 1 июля вырастут на 15 процентов. Бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой и лидер областного отделения партии "Демократический выбор" Сергей Дьячков говорят, что они готовят иски к изданию "Федералпресс", а также региональным выпускам "Московского комсомольца" и "Комсомольской правды", опубликовавшим версию о том, что за нынешними протестами в Новосибирске стоит опальный экс-губернатор.

Виктор Козодой заявил, что намерен взыскать с федеральных изданий за причиненный ими моральный ущерб не менее 2 миллионов рублей. А на своей странице в Facebook он высказывается более эмоционально:

– После моего увольнения из чиновников, очень многие "неравнодушные граждане", сильно переживая за мою судьбу, постоянно указывали и указывают на мои "реваншистские" планы вернуться во власть любой ценой. По мыслям этих недоумков, я только и могу жить одной только этой "мечтой". Не надоело? –​ пишет Виктор Козодой.

Сам Василий Юрченко уверяет, что к организации митингов он никакого отношения не имеет и слухи о его возвращении в политику комментирует так:

– Сегодня главная моя задача – доказать свою невиновность, чтобы снять все подозрения с моей фамилии и с моей семьи. Никакую лодку я никогда не качал и качать не буду. Да, я имею свое мнение, но я ни с кем не обсуждаю власть или их действия. Никогда этим не занимался и заниматься не собираюсь. Все, что мне приписывается сейчас… Я понимаю, кто это делает, но не хочу называть имен. Это позиция слабых людей, – утверждает Юрченко.

Впрочем, многие собеседники Радио Свобода не исключают, что Василия Юрченко рано еще считать политическим аутсайдером. По мнению политолога Алексея Мазура, экс-губернатор "сможет фигурировать в политике, когда острота дела спадет и сменится ряд лиц, заинтересованных в политическом небытии Юрченко". Правда, когда это произойдет, прогнозировать сейчас трудно. По крайней мере до того момента, пока решение в деле бывшего губернатора не вынесет суд.