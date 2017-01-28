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Новости

Около 40 турецких офицеров запросили убежища в Германии

Полицейский автомобиль в Анкаре в ночь мятежа

Полицейский автомобиль в Анкаре в ночь мятежа

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В Германии около 40 военнослужащих союза НАТО из Турции запросили политического убежища. Как сообщает еженедельник Der Spiegel, большинство из них имеет высокие звания. Германские власти заявили, что рассматривают прошения военных в общем порядке.

В декабре прошлого года несколько турецких военнослужащих, проходивших службу на военных базах НАТО в Германии и Бельгии, заявили о намерении просить убежища в Европе, после того, как получили приказ вернуться в Турцию. На родине их подозревают в причастности к попытке вооружённого переворота. Офицеры обвинения отвергли.

Попытка вооруженного переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. В стране было введено чрезвычайное положение и отменено действие Европейской конвенции в защиту прав человека. В рамках расследования задержаны более 40 тысяч человек. Десятки тысяч государственных служащих лишились работы. Закрыто несколько десятков СМИ.

На этой неделе Верховный суд Греции вынес решение не экстрадировать турецких военных, бежавших туда после попытки мятежа. В ответ Турция пригрозила расторгнуть соглашение с Евросоюзом по беженцам. 2 февраля запланирован визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Анкару.

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