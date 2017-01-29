Райнс Прибус отверг утверждения о "хаосе" в аэропортах США

Высокопоставленный представитель Белого дома в воскресенье 29 января выступил в защиту резких иммиграционных ограничений, введённых указом президента Дональда Трампа. Накануне федеральный судья частично приостановил действие указа.

Глава аппарата Белого дома Райнс Прибус в интервью телеканалу NBC 29 января, отрицал факты проявлений "хаоса" в аэропортах США, где где тысячи недовольных пассажиров провели акции протеста с осуждением ограничительных мер. Он также сообщил, что из 325 тысяч человек, прилетевших в страну 28 января, 109 были задержаны для проверки.

Постановление, вынесенное 28 января окружным судьей Энн Доннели в Нью-Йорке, запрещает агентам пограничной службы депортировать из США граждан семи стран, у которых есть действующие визы США, официальный статус беженца и других лиц, имеющих законные основания для пребывания в США.

Решение суда было вынесено после обращения адвокатов из правозащитной организации “Американский союз защиты гражданских свобод” (ACLU), которые представляли интересы двух граждан Ирака, задержанных в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Дональд Трамп 27 января пообещал защищать страну от "иностранных террористов" (цитата) и подписал указ о временном запрете на прибытие в США граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. Срок действия этого ограничения 90 дней - до введения в законную силу новых правил. В указе Трампа речь идёт о Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Сирии, Судане и Йемене.

Райнс Прибус, признав возникшие "недоразумения" после подписания указа, заявил, что иностранцы из названных стран, имеющие постоянный вид на жительство в США ("зелёные карты"), смогут въехать в США – однако только на основе индивидуального рассмотрения каждого такого случая.

Такое уточнение Прибуса, как отмечают западные агентства, возможно, противоречат букве указа, под который подпадают и обладатели "зелёных карт".