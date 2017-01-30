ФСБ объявила в розыск участников хакерской группы "Шалтай-Болтай"

Следственное управление ФСБ России, как утверждается, объявило в розыск несколько участников проекта "Шалтай-Болтай", живущих якобы на территории одной из стран Балтии и в Таиланде. Все они подозреваются, как пишет агентство "Росбалт", в неправомерном доступе к компьютерной информации. Следствие считает, что эти лица занимались обработкой похищенной переписки государственных служащих, а затем выкладывали ее в публичный доступ в Интернете, сообщают источники "Росбалта". Официального подтверждения этой информации нет.

ФСБ России, как сообщало ранее то же агентство "Росбалт", задержало в октябре 2016 года в Санкт-Петербурге журналиста Владимира Аникеева, подозреваемого в причастности к деятельности сообщества "Шалтай-Болтай", от имени которого в Сети распространялась - как утверждалось - переписка Дмитрия Медведева, Владислава Суркова и других высокопоставленных чиновников. По сведениям "Росбалта", ссылающегося на источники в спецслужбах, Аникеев дал показания против руководителя одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. В СМИ появилась информация, что он и еще один офицер ФСБ впоследствии были арестованы и обвинены в госизмене.