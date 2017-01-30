Суд подтвердил арест возможного создателя сайта "Шалтай-Болтай"

Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева, который предположительно является организатором хакерской группы "Шалтай-Болтай". Об этом сообщает "Интерфакс". Таким образом, суд подтвердил информацию об аресте Аникеева в ноябре прошлого года по обвинению в незаконном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

О задержании Аникеева 28 января сообщил "Росбалт". По данным агентства, он был задержан сотрудниками ФСБ в октябре после возвращения с Украины, где, как полагают в спецслужбе, занимался размещением на местном сайте переписки помощника президента России Владислава Суркова. По сведениям агентства, Аникеев дал показания против руководителя одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова.

Источник "Интерфакса" подтвердил, что фигурантами уголовного дела о взломе персональных аккаунтов высокопоставленных российских чиновников, помимо Аникеева, стали еще пять человек. В том числе Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев, а также бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. Об их аресте на прошлой неделе сообщил "Коммерсантъ".