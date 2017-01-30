Депутат заксобрания попросил проверить слова Толстого на экстремизм

Депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский попросил Следственный комитет возбудить в отношении вице-спикера Госдумы Петра Толстого уголовное дело по статье о возбуждении ненависти из-за его высказываний о выходцах "из-за черты оседлости". Об этом Вишневский написал на своей странице в Фейсбуке.

На минувшей неделе глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода сообщил, что конфликт с Толстым исчерпан, а сам вице-спикер заявил, что он возник из-за "недобросовестных журналистов", которые якобы исказили его слова.

23 января на конференции, посвященной вопросу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, Петр Толстой заявил, что работники СМИ и законодательных собраний продолжают дело "тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году". Многие общественные деятели и еврейские организации сочли слова Толстого антисемитскими. Вице-спикер настаивает, что не имел в виду евреев.