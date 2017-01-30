В Донбассе за сутки погибли 5 украинских военнослужащих

В Донбассе за сутки погибли пятеро украинских военнослужащих, еще 13 получили ранения. Зафиксировано 56 обстрелов сепаратистами украинских позиций. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу штаба операции на востоке Украины.

По данным украинских военных, сепаратисты применяют системы "Град", а также минометы и гранатометы.

В районе Авдеевки продолжаются бои. В воскресенье там были убиты трое украинских солдат. Сепаратисты потеряли 9 человек убитыми и 24 ранеными, сообщили в штабе операции.

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняют Киев в нарушении перемирия. Они заявляют, что украинские военные ведут артиллерийские обстрелы Донецка, в результате которых ранен один мирный житель.

На востоке Украины с начала конфликта в 2014 году погибли уже около 10 тысяч человек, из них две с половиной тысячи – украинские военные. Киев и страны Запада обвиняют Россию в поддержке сепаратистов, Кремль эти обвинения отвергает.