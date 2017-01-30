Песков: Путин и Трамп могут встретиться еще до саммита стран G20

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин могут встретиться до саммита стран G20, намеченного на 7–8 июля. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что во время телефонного разговора президенты не обсуждали вопрос санкций, но добавил, что надеется на "оперативную" проработку этого вопроса.

Телефонный разговор Трампа с Путиным состоялся 28 января и касался различных тем, от взаимного сотрудничества в борьбе с "Исламским государством" (группировка запрещена в РФ) до "совместной работы по достижению мира во всем мире," включая Сирию. В Белом доме его назвали "существенным шагом к улучшению отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в исправлении". В Кремле сообщили, что Трамп и Путин договорились о начале подготовки их личной встречи.