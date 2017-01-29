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Мир

Первый звонок

Дональд Трамп ведет телефонный разговор с Владимиром Путиным

Дональд Трамп ведет телефонный разговор с Владимиром Путиным

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Суббота была напряженным рабочим днем в Белом доме. Кульминацией внешнеполитических телефонных переговоров стал ожидавшийся с большим нетерпением разговор американского и российского президентов — первый с момента вступления Дональда Трампа в должность. Вести переговоры с иностранными лидерами американскому президенту пришлось на фоне внутреннего кризиса, вызванного пятничным указом, который ввел иммиграционный мораторий сроком на 90 дней для жителей семи стран с мусульманским большинством - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Этот запрет распространяется в том числе на граждан, имеющих визы США или другие законные основания для въезда в Соединенные Штаты. В первые же сутки это привело к отказу во въезде как минимум для 109 человек, в некоторых аэропортах США начались акции протеста. Трамп прокомментировал свой указ словами: “Он работает прекрасно. Вы можете наблюдать это в аэропортах, вы можете видеть это повсюду”.

Протесты в международном аэропорту Нью-Йорка

Протесты в международном аэропорту Нью-Йорка

Иммиграционный запрет спровоцировал не только гражданские протесты, но и юридические разбирательства. В субботу правозащитники подали в суд в Бруклине первое заявление от лица двух выходцев из Ирака, имеющих отношение к американским вооруженным силам и задержанных в аэропорту Нью Йорка. Федеральный окружной судья Энн Доннели вынесла срочное постановление о временном запрете на депортацию из американских аэропортов лиц, имеющих действующие визы.

На фоне широкого обсуждения нового ограничения на прием беженцев, переговоры президента с лидерами других стран не стали основной темой информационной повестки в США. Белый дом не спешил с выпуском заявления о главных темах, поднятых в ходе разговора с Владимиром Путиным, Кремль это сделал гораздо быстрее, так что, например, телеканал CNN и газета USA Today в своих публикациях основывались на российском заявлении.

Путин поздравил Трампа с победой на выборах. В беседе, продолжавшейся минут сорок пять — пятьдесят, был затронут широкий круг вопросов от ситуации на Ближнем Востоке и на Украине до сотрудничества в борьбе с ИГИЛ, возобновления взаимовыгодных экономических связей и перспектив дальнейших двусторонних политических контактов, включая место и время возможной американо-российской встречи в верхах. Были упомянуты, кроме того, палестино-израильский конфликт и ядерные проекты Ирана и Северной Кореи. Трамп последовательно выступает за прагматизм в подходе к России, то есть за налаживание взаимодействия с ней в любой области, если таковое может быть полезно Соединенным Штатом. Одно из таких направлений — борьба с международным терроризмом, на котором, по словам Трампа, Россия представляет собой "очень ценный ресурс". Многие демократы, а также "тяжяловесы" из республиканского лагеря, такие как Джон Маккейн, Линдси Грэм и Марко Рубио, с этим не согласны. По их убеждению, цель России — сохранение в Сирии режима Асада, а не ликвидация ИГИЛ и других радикальных группировок, не считая тех, которые настроены непримиримо к правительству в Дамаске.

Трамп и Путин, судя по всему, не затронули напрямую вопрос санкций, введенных США в ответ на аннексию Россией Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Вместо этого были произнесены лишь общие слова о пользе двусторонней торговли как с коммерческой точки зрения, так и в плане благотворного влиния торговых контактов на развитие отношений в целом. В четверг сотрудник престижной исследовательской организации Atlantic Council Фабрис Потьер написал в Твиттере, сославшись на непоименованный источник в Белом доме, что администрация Трампа уже подготовила указ об отмене части санкций. На следующий день, однако, один из помощников президента, а также он сам, выразили уверенность в том, что заводить разговор о смягчении санкций в настоящий момент было бы преждевременно. Впрочем, в начале месяца, незадолго до инаугурации Трамп высказался в том смысле, что был бы не прочь проверить возможность заключения сделки с разменом санкций на уступки России в плане сокращения ядерных вооружений. Идею Трампа комментирует по нашей просьбе аналитик Гудзовского института Ричард Вайц:

- В российском заявлении говорится, что стороны обсудили в общих чертах вопросы нераспространения и так называемой "стратегической стабильности". Последнее — эвфемизм, используемый Кремлем для обозначения таких нежелательных, на его взгляд, явлений, как создание американцами системы ПРО в Европе или военные учения НАТО вблизи границ России. Нет, однако, прямых указаний на то, что Трамп и Путин обсуждали во взаимоувязке санкции и контроль над вооружениями, о чем американский президент упомянул вскользь лишь в одном из своих твитов. Причем российские представители категорически отринули эту идею. Поэтому я полагаю, что Трамп и не пытался возродить ее в разговоре с Путиным.

Стороны, по-видимому, ничего не говорили и о хакерских атаках на компьютерные сети Демократической партии во время последней избирательной кампании. Вся эта история остается по-прежнему весьма злободневной в США. Предположительно, последним свидетельством, подтверждающим причастность Кремля к кибернападениям, стали аресты в России двух сотрудников ФСБ и одного компьютерщика — специалистов в области кибербезопасности, которым предъявлены обвинения в госизмене и передаче закрытой информации Соединенным Штатам. Впрочем, по другой версии, аресты связаны с деятельностью хакерской группировки "Шалтай-Болтай", причастной к взломам почтовых ящиков российских должностных лиц. Так или иначе, как отмечают источники New York Times, администрация Обамы долго колебалась с представлением доказательств российского следа в истории с кибератаками, не желая подвергать риску россиян - поставщиков секретных сведений.

Серия субботних телефонных звонков Трампа началась беседой с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Обсуждалась, среди прочего, предстоящая на будущей неделе поездка в Токио и Сеул министра обороны Джеймса Матиса. Визит призван подтвердить преданность США своим союзникам в Азии в принципе и особенно сейчас на фоне угрожающих военных шагов Северной Кореи, как то повторный запуск плутониевоего реактора в Йонбене и приготовления к очередному испытанию баллистических ракет. Кроме того, Япония и Южная Корея обеспокоены резким выходом Соединенных Штатов из Договора о транстихоокеанском экономическом партнерстве, который должен был служить как либерализации торгового режима в регионе, так и целям стратегического сдерживания Китая.

Стрелка часов "Судного дня", отсчитывающих символическое время до глобального ядерного катаклизма, вновь сдвинулась

Стрелка часов "Судного дня", отсчитывающих символическое время до глобального ядерного катаклизма, вновь сдвинулась

Новый американский президент выражал крайнее недовольство неадекватными, по его оценке, попытками КНР образумить своего запальчивого северо-корейского партнера. На днях Пекин объявил, что вводит новые санкции в отношении Пхеньяна за его провокационные шаги в ракетно-ядерной области, состоящие, в частности, в ограничении экспорта в КНДР продукции двойного военно-гражданского назначения.

В ходе разговора Трампа и Абэ был согласован также визит японского премьера в Вашингтон, который состоится в следующем месяце.

После Абэ и до разговора с Путиным Дональд Трамп имел беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая, как и британский премьер Тереза Мэй, призывала его не отменять санкции против России до выполнения ею условий Минских соглашений.

Двумя последними собеседниками Трампа в субботу были премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и президент Франции Олланд, который нелицеприятно высказался об американском президенте на саммите стран юга Европы в Лиссабоне, заявив, что руководитель США раздувает пламя "популизма и даже экстремизма" и стремится расколоть Европейский Союз, воздавая хвалу Британии за выход из ЕС.

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