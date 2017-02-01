Никаких выплат, только ремонт. Эфир в 18:05

В России готовится реформа обязательного страхования автогражданской ответственности, которая может радикально изменить подходы к возмещению вреда автовладельцам. Правительство предлагает изменить Закон об ОСАГО таким образом, чтобы установить приоритет ремонта поврежденной машины над страховой выплатой.

То есть после аварии и повреждения автомобиля, деньги по страховке вы сможете получить только в исключительных случаях, потому что за основное правило принимается возмещение вреда в натуре - ремонт за счет страховщика.

Законопроект о замене денежной выплаты по ОСАГО ремонтом стал поводом для серьезных дискуссий, в том числе, и среди защитников прав автомобилистов. Одни считают поправки ни на что не годными, другие называют идею "ремонт вместо денег" неплохой. Почему?

В студии Радио Свобода - координатор движения "Синие Ведерки" Петр Шкуматов и руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.