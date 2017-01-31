В британском парламенте начались дебаты по закону о Brexit

В британском парламенте начались дебаты по законопроекту о выходе страны из Европейского Союза.

Премьер-министр Тереза Мэй борется за принятие закона, который даст ей право до конца марта применить статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, определяющую юридическую процедуру выхода из организации. (На прошлой неделе Верховный суд Великобритании постановил, то премьер не имеет полномочий начинать процедуру без одобрения парламента.)

Ожидается, что многие депутаты - сторонники евроинтеграции могут потребовать у Мэй предать гласности подробности стратегии кабинета на переговорах с ЕС или вообще попытаться заблокировать Brexit.

Перед началом заседания парламента во вторник министр по делам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис заявил, что принятие закона просто подтвердит итоги референдума 23 июня, на котором большинство британских избирателей проголосовали за Brexit.

