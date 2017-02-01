В мэрию Москвы будет передано письмо об акции в память Немцова

Организаторы марша памяти Бориса Немцова в среду намерены подать заявку на проведение в центре Москвы акции памяти убитого оппозиционного политика. Организаторы намерены добиться согласования для проведения акции в центре города, включая место, где в конце февраля 2015 года был убит Немцов.

Один из членов оргкомитета акции Илья Яшин сообщил, что организаторы передадут в мэрию Москвы открытое письмо на имя главы города Сергея Собянина. По словам Яшина, письмо подписали известные общественные и политические деятели.