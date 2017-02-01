Заседание контактной группы по Донбассу пройдет в среду в Минске

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины должно состояться в Минске в среду 1 февраля. Об этом заявила журналистам Дарья Олифер, пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы, представляющего эту страну в ТКГ.

Олифер уточнила, что накануне заседание группы в формате видеоконференции не состоялось из-за отсутствия представителей России и сепаратистов. Ранее сообщалось, что изначально российская сторона подтвердила готовность к таким переговорам, однако позже сослалась на их "нецелесообразность".

31 января отряды пророссийских сепаратистов продолжили попытки вернуть некоторые позиции, занятые украинской армией в минувшие дни. Сообщается о погибших и раненых с обеих сторон, а также о пострадавших мирных жителях. В результате обстрелов в Авдеевке было прекращено электроснабжение, начались перебои с подачей воды и отоплением.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал все стороны конфликта в Донбассе незамедлительно прекратить военные действия и соблюдать прекращение огня.