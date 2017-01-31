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Авдеевка: решили пощупать Трампа штыком? Эфир в 19:05

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Кому нужна разведка боем в Донбассе? Обсудят Виктор Мироненко, Николай Маломуж, Аркадий Бабченко

Вечером в субботу 28 января состоялся разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира путина. Путина. Чуть больше чем через сутки начались бои между пророссийскими сепаратистами и украинской армией на линии фронта в Донбассе в районе промзоны города Авдеевка. Применяется тяжелая артиллерии. Речь идет об эвакуации 12 тысяч человек.

Кто ведет разведку боем ? Кому нужна новая война в Донбассе? Кто решил пощупать Трампа штыком? Обсудят историк Виктор Мироненко, репортер Аркадий Бабченко, депутат Верховной Рады Владимир Парасюк, военный эксперты Николай Маломуж и Юрий Бутусов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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