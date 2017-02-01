Суд оштрафовал Рамиля Ибрагимова за одобрение теракта в США

В Самаре Приволжский окружной военный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего телеведущего и директора IT-парка в Набережных Челнах Рамиля Ибрагимова.

В июне прошлого года он разместил в одной из соцсетей текст с одобрением теракта в гей-клубе в американском городе Орландо, в результате которого погибли 49 человек, а 53 были ранены. После разразившегося в Интернете скандала следственные органы возбудили уголовное дело по статье о "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма".

Как сообщает корреспондент Радио Свобода Александр Валеев, на суде Ибрагимов покаялся лишь в том, что разместил свой пост, не подумав, сгоряча, но по существу от смысла написанного отказываться не стал.

Обвинение просило суд приговорить Ибрагимова к 3 годам колонии-поселения, но в итоге его оштрафовали и конфисковали "айфон", с которого был размещен пост.

В прокуратуре Татарстана заявили, что примут решение, обжаловать ли этот приговор.