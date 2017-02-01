Алексей Навальный не дал суду подписку о невыезде

Суд в Кирове избрал оппозиционеру Алексею Навальному меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако он ее не дал.

Как сообщил в "Твиттере" директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов, в субботу оппозиционер планирует быть в Петербурге на открытии своего избирательного штаба. Он намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России на выборах 2018 года.

По словам Рубанова, второму подсудимому по делу о хищении в компании "Кировлес" – предпринимателю Петру Офицерову суд также запретил покидать Киров. Он, как и Навальный, отказался давать подписку о невыезде.

В 2013 году Навальный и Офицеров были приговорены к условным срокам по обвинению в организации хищения 10 тысяч кубометров леса, что нанесло ущерб бюджету Кировской области в размере 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело "Кировлеса" на новое рассмотрение.



