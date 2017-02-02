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Новости

Белый Дом опроверг смягчение санкций против ФСБ

Шон Спайсер

Шон Спайсер

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Администрация президента США опровергла смягчение санкций против России. Представитель Белого дома Шон Спайсер назвал изменение одного из ограничений в отношении ФСБ России "уточнением определенных исключений".

Ранее министерство финансов США сообщило об изменении в запрете американским гражданам и компаниям вступать в какие-либо коммерческие отношения с ФСБ. В заявлении на сайте ведомства говорится, что теперь разрешается ежегодно тратить по 5 тысяч долларов на приобретение у ФСБ разрешений на ввоз программных продуктов и информационных технологий. Какие именно технологии имеются в виду, не уточняется.

В конце декабря прошлого года администрация Барака Обамы ввела санкции против нескольких российских ведомств, включая ФСБ, в связи с предполагаемым вмешательством российских спецслужб в американские выборы при помощи кибератак. В Москве эти обвинения отвергают.

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