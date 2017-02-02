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Новости

США немного изменили режим санкций против ФСБ России

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Власти США отменили одно из ограничений в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Как следует из информации с сайта американского министерства финансов, отменяется часть введенных бывшим президентом Бараком Обамой в конце 2016 года жестких санкций против ФСБ – американским гражданам, компаниям и иным структурам запрещалось вступать в какие-либо коммерческие отношения с указанным ведомством.

Теперь же разрешено тратить ежегодно по 5 тысяч долларов на приобретение у ФСБ России разрешений на ввоз программных продуктов и информационных технологий.

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