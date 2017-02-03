Лукашенко: Москва боится, что Белоруссия уйдет на Запад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения с Москвой ухудшились потому, что она боится "ухода" Минска на Запад.

На пресс-конференции в пятницу Лукашенко также обвинил главу российской ФСБ Александра Бортникова в том, что он "одним росчерком пера" перечеркнул соглашение по межгосударственной границе.

Помимо этого, президент Белоруссии распорядился возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, которого обвинил в "нанесение ущерба государству". В конце января российское ведомство ограничило ввоз мясной продукции двух белорусских предприятий из-за подозрений в том, что они поставляют украинское мясо.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия обойдется без российской нефти. При этом, по словам Лукашенко, Белоруссия подала в суд из-за сокращения поставок нефти из России, что в Минске считают нарушением договоренностей.

1 февраля глава ФСБ России Александр Бортников распорядился установить пограничную зону на границе России с Белоруссией. Это произошло после того, как 9 января в Белоруссии был введен безвизовый въезд до пяти дней для граждан 80 государств, включая страны Евросоюза и США. Российские власти заявили, что эти меры не повлияют на передвижение граждан России и Белоруссии.