Забайкалье: двух полицейских обвиняют в пытках подростков

Суд в Забайкалье арестовал двух полицейских, подозреваемых в пытках 18-летней девушки и 19-летнего молодого человека, сообщает "Зона Права" со ссылкой на адвоката Романа Сукачева.

Он отметил, что в ближайшее время двоим оперативникам предъявят обвинение по статье о превышении служебных полномочий с применением насилия.

В конце января правозащитники сообщили, что двое подростков были госпитализированы после того, как полицейские два дня выбивали из них признания в краже из магазина. Было возбуждено уголовное дело.

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