Иран не впустил в страну команду американских борцов, которые должны были участвовать в Кубке мира по вольной борьбе.

Представитель иранского МИД заявил, что решение принято в ответ на введение новой администрацией США запрета на въезд в страну - в числе других - для граждан Ирана.

Кубок мира проходит 16-17 февраля в иранском городе Керманшах и является одним из самых престижных соревнований по вольной борьбе.

На днях Вашингтон предупредил Тегеран о неприемлемости проведённых им испытаний баллистической ракеты, назвав это нарушением "ядерного соглашения". Ожидается, что администрация Дональда Трампа введёт новые санкции против Ирана.

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