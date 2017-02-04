В Луганске при взрыве погиб глава "милиции" сепаратистов

В Луганске 4 февраля при взрыве фугаса погиб один из высокопоставленных деятелей так называемой "народной милиции" самопровозглашённой "Луганской народной республики" Олег Анащенко. По имеющейся информации, он находился в автомобиле вместе с ещё одним человеком, имя или должность которого не называются. Происшествие расследуется пророссийскими сепаратистами, которые контролируют Луганск. Об этом сообщила "Украинская правда".

В конце января этого года в Москве скончался бывший так называемый "глава Луганской народной республики" Валерий Болотов. Его соратники сообщили, что смерть наступила от сердечного приступа. Ранее. 16 октября 2016 года в Донецке был убит полевой командир сепаратистов самопровозглашённой "Донецкой народной республики" Арсен Павлов, по прозвищу "Моторола". 6 августа 2016 года в Луганске была взорвана машина нынешнего руководителя так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого, который осталя жив.