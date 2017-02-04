Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

В Луганске при взрыве погиб глава "милиции" сепаратистов

Украинский флаг в Луганской области, на территории, контролируемой правительственными войсками

Украинский флаг в Луганской области, на территории, контролируемой правительственными войсками

Смотреть комментарии

В Луганске 4 февраля при взрыве фугаса погиб один из высокопоставленных деятелей так называемой "народной милиции" самопровозглашённой "Луганской народной республики" Олег Анащенко. По имеющейся информации, он находился в автомобиле вместе с ещё одним человеком, имя или должность которого не называются. Происшествие расследуется пророссийскими сепаратистами, которые контролируют Луганск. Об этом сообщила "Украинская правда".

В конце января этого года в Москве скончался бывший так называемый "глава Луганской народной республики" Валерий Болотов. Его соратники сообщили, что смерть наступила от сердечного приступа. Ранее. 16 октября 2016 года в Донецке был убит полевой командир сепаратистов самопровозглашённой "Донецкой народной республики" Арсен Павлов, по прозвищу "Моторола". 6 августа 2016 года в Луганске была взорвана машина нынешнего руководителя так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого, который осталя жив.

Материалы по теме

Recommended

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG