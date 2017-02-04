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Новости

Сепаратисты обстреляли под Авдеевкой ремонтных рабочих

Авдеевка (2 февраля 2017 г.)

Авдеевка (2 февраля 2017 г.)

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Украинские военные сообщили, что около Авдеевки (Донецкая область) сепаратисты при поддержке российских военных обстреляли ремонтников, которые вели работы по восстановлению электроснабжения города. В результате ремонт прерван.

Об этом сообщила в "Твиттере" специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко написал в "Фейсбуке", что вице-премьер Геннадий Зубко проинформировал о случившемся Петра Порошенко.

ОБСЕ призывает Россию немедленно восстановить режим прекращения огня в районе поврежденной ЛЭП около Авдеевки, что она письменно гарантировала в Совместном центре по контролю и координации.

По данным штаба операции против сепаратистов на востоке Украины, за минувшие сутки погибли трое украинских военнослужащих, еще 7 – ранены. Зафиксировано 115 обстрелов со стороны противника на Донецком и Мариупольском направлениях, в том числе из тяжелого оружия.

Ранее в субботу сообщалось о гибели начальника так называемой "народной милиции" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Олега Анащенко – при подрыве его машины на мине.

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