Трамп назвал "нелепым" решение судьи приостановить его запреты

Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на решение федерального судьи в Сиэтле, приостановившего действие указа Трампа о запрете на приём любых беженцев и въезд в Америку граждан семи мусульманских стран.

В своём "Твиттере" Трамп назвал "нелепым" постановление судьи Джеймса Робарта и пообещал его отменить.

Ранее в субботу Министерство юстиции США заявило о намерении опротестовать решение суда в Сиэтле, сообщила пресс-служба Белого дома.

Судья Робарт в пятницу отклонил жалобы правительственных юристов на незаконность исков штатов Вашингтон и Миннесота, оспаривающих в суде законность указов президента.

Таким образом, в ближайшее время сохранится неопределённая ситуация с выдачей американских виз.

Принятый Трампом указ от 27 января вызвал вспышки протестов по всей стране.

В субботу и воскресенье ожидаются новые акции, в том числе недалеко от виллы Трампа в Палм-Бич (штат Флорида).

