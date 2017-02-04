Кандидат в президенты Франции Ле Пен обещает отказаться от евро

Лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен начала президентскую кампанию.

В опубликованной предвыборной программе она даёт 144 обязательства, включая выход из еврозоны, из Объединённых сил НАТО в Европе, повышение налогов на использование иностранной рабочей силы, снижение пенсионного возраста и увеличение некоторых социальных пособий.

В случае своей победы Ле Пен обещает провести во Франции референдум о выходе из Евросоюза, если он не откажется от единой валюты.

Лидер "Национального фронта" позиционирует себя как патриотку в противовес своим политическим оппонентам, которых она объявляет сторонниками глобализации.

В воскресенье Марин Ле Пен выступит со своей первой речью в качестве кандидата в президенты.

По данным последних опросов, она может набрать наибольшее число голосов в первом туре выборов (23 апреля), но вряд ли победит во втором (7 мая).

На президентских выборах 2012 года она заняла третье место, набрав почти 18 процентов голосов.