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Новости

В Париже прокурор заявил, что нападавший у Лувра "поправляется"

Солдаты сил безопасности у входа в Лувр, 3 февраля 2017

Солдаты сил безопасности у входа в Лувр, 3 февраля 2017

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В Париже офис прокурора сообщил, что "человек с мачете", раненный французским солдатом у входа в Лувр и ныне находящийся в больнице, поправляется и может быть помещён под арест. Здоровью 29-летнего гражданина Египта уже ничто не угрожает, заявили в канцелярии прокурора Парижа.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал произошедший 3 февраля инцидент "террористическим нападением". Никто из посетителей музея не пострадал.

Лувр после временного закрытия вновь работает по обычному расписанию.

Во Франции продолжает действовать чрезвычайное положение, введенное после серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек. После этого в стране были совершены еще не менее 13 нападений, жертвами которых стали десятки человек.

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