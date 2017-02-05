Борис Стомахин помещен в штрафной изолятор колонии номер 10

Публицист Борис Стомахин, приговоренный в общей сложности к семи годам лишения свободы, находящийся в исправительной колонии №10 в Пермском крае, помещен в штрафной изолятор. Об этом сообщает сайт "ОВД-Инфо", ссылаясь на запись сделанную одним из сторонников Стомахина: "закрыли" в изоляторе на 5 суток за "жаргонизмы, нецензурщину и панибратство".

Руководство колонии добивается еще большего ужесточения режима содержания для Стомахина и перевода его в тюрьму для особо злостных нарушителей. 13 января суд должен был рассматривать представление администрации об этом, но представители колонии сами отозвали документы в связи с тем, что они неправильно оформлены.

Борис Стомахин был осужден за разжигание национальной вражды и призывы к экстремистским действиям.