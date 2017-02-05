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Новости - мир

Правительство Румынии отменило указ об ослаблении наказания за коррупцию

Демонстрация протеста в Бухаресте

Демонстрация протеста в Бухаресте

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Правительство Румынии после протестов отменило указ, который частично декриминализировал коррупционные преступления. В воскресенье румынское правительство провело экстренное совещание.

Указ об отмене уголовной ответственности для чиновников, осужденных за коррупцию с ущербом менее 200 тысяч леев (почти 50 тысяч долларов), предложил новый премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну. Несколько дней подряд в Бухаресте проходили массовые демонстрации противников коррупции. Некоторые акции перерастали в столкновения. Были задержаны более 100 человек.

В субботу премьер-министр официально объявил о намерении отменить распоряжение, заявив, что не хочет разделять страну. Обеспокоенность указом также выражали правительства западных стран, включая Германию, Францию и США.

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