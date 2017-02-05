Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости - мир

Электроснабжение в Авдеевке полностью восстановлено

Смотреть комментарии

В Авдеевке на востоке Украины восстановлено электроснабжение. Об этом президенту Петру Порошенко доложил председатель Донецкой областной администрации Павел Жебривский. Тепло- и энергоснабжение в городе было нарушено из-за эскалации боевых действий в Донбассе в последние дни.

Обострение ситуации в Донбассе из-за боевых действий возле Авдеевки, наблюдается с 29 января. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах и сообщают о погибших и раненых. Около недели в Авдеевке не было электроснабжения, а из-за угрозы безопасности монтажники не могли начать ремонтные работы. 4 февраля в Авдеевке установилось относительное затишье.

Сотрудники миссии ОБСЕ в Донбассе выразили опасения, что обострение конфликта на востоке Украины может привести к гуманитарной и экологической катастрофе в Авдеевке.

Recommended

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG