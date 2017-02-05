Во Франции Марин Ле Пен объявила о начале президентской кампании

Лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен объявила о начале своей президентской кампании. Выступая перед сторонниками в городе Лионе, она пообещала бороться с глобализацией и исламским фундаментализмом.

Ле Пен заверила, что в случае победы в первые шесть месяцев президентства она проведёт референдум о членстве Франции в Европейском союзе. Она также назвала выход Великобритании из ЕС и победу Дональда Трампа на выборах президента США предпосылками для своего успеха.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдёт 23 апреля. По данным последних опросов, ЛеПен может набрать наибольшее число голосов в первом туре выборов, но вряд ли победит во втором. На президентских выборах 2012 года Ле Пен заняла третье место, набрав почти 18 процентов голосов.

Ожидается, что главным конкурентом Ле Пен в предвыборной гонке будет независимый центрист Эммануэль Макрон, выступающий в поддержку сохранения Франции в составе Евросоюза. Кандидат от правоцентристов Франсуа Фийон после финансового скандала, в который оказалась вовлечена его жена, значительно уступил оппонентам в рейтинге.