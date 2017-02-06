В России гомеопатию официально признают лженаукой

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) признала лечение гомеопатией антинаучным, а гомеопатические препараты – опасными для здоровья. Об этом говорится в меморандуме РАН "О лженаучности гомеопатии", который имеется в распоряжении ряда российских СМИ.

В нем принципы гомеопатии называются "умозрительными" догмами. Эффективность большинства гомеопатических методов никогда не была доказана, а проводившиеся испытания препаратов не выявляли различий между лекарством и плацебо, отмечается в документе.

Комиссия рекомендует Министерству здравоохранения изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник. Врачей просят информировать пациентов о неэффективности гомеопатии. Страховые компании должны перестать покрывать услуги гомеопатов, утверждается в меморандуме. В Минздраве заявили, что рассмотрят предложения после того, как получат документ.

В декабре 2016 года Национальный совет по гомеопатии проиграл суд против журнала "Вокруг света". Поводом для иска стала статья, в которой утверждалось, что с научной точки зрения гомеопатические препараты не являются лекарством. Организация требовала опровергнуть эту информацию.

В январе 2017 года выпускники Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова подали петицию на имя министра здравоохранения России с просьбой запретить преподавание гомеопатии в медицинских вузах.



В СССР "буржуазными лженауками" в разные годы были объявлены генетика, цитология, теория относительности, социология, психоанализ и экология.

Гомеопатия представляет собой лечение минимальными дозами препаратов, которые вызывают симптомы, аналогичные симптомам болезни. По сути, в основе термина лежит принцип "лечение подобного подобным".