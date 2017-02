Первый канал и другие "разоблачители"

Российские государственные СМИ распространяют миф о том, что протесты, сопровождавшие инаунурацию Дональда Трампа, в частности, "Марш женщин", были не гражданским выступлением, а акцией, организованной и профинансированной людьми и организациями, имеющими отношение к политическим оппонентам нового президента, в частности, Джорджем Соросом. Эту же версию подхватили и многие СМИ правого толка в США. Радио Свобода разбиралось, как информация о протестах искажается в некоторых российских и американских изданиях.

В эфире российского Первого канала была процитирована заметка журналистки Асры Номани, якобы опубликованная в газете "Нью-Йорк Таймс": "Чтобы лучше понять тех, кто вышел на марш, я не спала ночами всю неделю, изучая источники финансирования, политические установки и ключевые положения 403 групп, которые назывались "партнерами" митинга. Действительно ли это непартийный протест? Идя по следу денег, я сосредоточилась на документах миллиардера Джорджа Сороса и его благотворительной организации "Открытое общество", потому что мне стало интересно, есть ли связь между одним из крупнейших спонсоров Хиллари Клинтон и "Маршем женщин"? И я выяснила, что связей много. Сорос финансирует или тесно связан с 56 организациями, которые вышли на акцию протеста".

Начнем с того, что New York Times не публиковала статью Асры Номани. Ее нет ни в бумажной, ни в электронной версии газеты. Она опубликована на сайте феминистского проекта "Женщины в мире". Газета New York Times – бизнес-партнер проекта. Это дает ему право поставить на своей заглавной странице логотип New York Times, однако редакция газеты не имеет никакого отношения к содержанию сайта.

Электронный адрес, продемонстрированный Первым каналом, обрезан.

На самом деле адрес сайта, на котором размещена статья Асры Номани, такой:

Утверждение, что статья опубликована в New York Times, не соответствует действительности. Но правая пресса продолжает твердить именно это: во-первых, ссылка на New York Times звучит солиднее, во-вторых, читатель-либерал должен при этом подумать: если уж New York Times разоблачает Сороса, значит, так оно и есть.

Теперь познакомимся поближе с автором статьи. Асра Номани родилась в Индии, в мусульманской семье. Ей было четыре года, когда семья иммигрировала в США. Асра Номани стала журналистом. Она работала в газете Wall Street Journal, сотрудничала с целым рядом либеральных изданий – в частности, была корреспондентом сайта Salon в Пакистане. В настоящее время она преподает журналистику в вашингтонском Джорджтаунском университете.

Асра Номани – активистка движения за реформу ислама. Она выступает за право мусульманки не носить хиджаб и молиться в мечети вместе с мужчинами, а также за ее освобождение от ига сексизма. Она считает, что мусульманская община Америки недостаточно сотрудничает с властями в деле выявления потенциальных террористов, и поддерживает скрытое видеонаблюдение в мусульманских организациях и мечетях.

Широкая публика узнала имя Асры Номани 11 ноября прошлого года, на третий день после выборов, когда в стране еще продолжались многолюдные акции протеста недовольных избранием Дональда Трампа. В газете Washington Post появилась колонка Асры Номани под заголовком "Я – мусульманка, женщина и иммигрант. Я голосовала за Трампа". В тот же день ее пригласил в свое вечернее ток-шоу обозреватель CNN Андерсон Купер.

Андерсон Купер: Асра, объясните, почему вы голосовали за Дональда Трампа? Что заставило вас, мусульманку, предпочесть его Хиллари Клинтон?

Асра Номани: Обстоятельства моей жизни не улучшились за последние восемь лет. Я всю жизнь была демократом, всю жизнь – либералом, я верю в либеральные ценности. Поэтому мне захотелось новых возможностей для перемен. Надеюсь, – и это самое важное для меня как для мусульманки – что теперь мы честно, без уверток, займемся исламским экстремизмом, чего, к моему величайшему разочарованию, не было последние восемь лет. Я знаю: многие благонамеренные люди верят, что они находятся в бóльшей безопасности, если не говорят об исламе и исламском экстремизме. Но я считаю, что мы должны противостоять проблеме честно и прямо, и я вижу в решениях, которые предлагает Дональд Трамп в сфере национальной безопасности, ясность в этом вопросе. Для меня это очень важно.



Статья Асры Номани с так называемыми "разоблачениями" связей Джорджа Сороса с организаторами "Марша женщин" появилась спустя два месяца и восемь дней после этого интервью. При внимательном чтении можно обнаружить, что никаких разоблачений в ней нет. Прежде всего – Сорос никогда не скрывал своего отношения к Дональду Трампу. Вот отрывок из его интервью информационному агентству Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Джордж Сорос дал его 19 января, менее чем за сутки до инаугурации Дональда Трампа. Сорос заявил:

– Я охарактеризовал его как самозванца, мошенника и возможного диктатора. Но он только мечтает о диктатуре, потому что я уверен, что конституция и институты Соединенных Штатов достаточно крепкие – там действует разделение властей, а чтобы стать диктатором, ему надо оставаться безнаказанным. Но у него это не получится...

Основанная Джорджем Соросом международная организация "Открытое общество" – вероятно, крупнейшая в мире сеть фондов, выделяющих средства неправительственным организациям. За 33 года своего существования "Открытое общество" распределило в виде грантов более 13 миллиардов долларов, из них полтора миллиарда – среди американских организаций. Эта деятельность абсолютно законная и легитимная. Ни "Открытое общество", ни получатели грантов не скрывают факт их получения. Как юридические лица они регулярно публикуют свою финансовую отчетность и налоговые декларации.

В числе этих получателей есть, разумеется, и организаторы "Марша женщин". Они перечислены в статье Асры Номани: Американский союз за гражданские права, Центр за конституционные права, американские отделения Amnesty International и Human Rights Watch, организация, отстаивающая репродуктивные права женщин – Planned Parenthood, Совет за защиту национальных ресурсов и другие. Кому-то могут не нравиться цели этих организаций. Асра Номани, отмечает, в частности, что Planned Parenthood "оппонирует политике Дональда Трампа, направленной против абортов", а Совет за защиту национальных ресурсов – экологической политике Трампа. Но это не основание для обвинения Сороса в антиправительственном заговоре.

На одного из гранополучателей "Открытого общества" Асра Номани могла затаить личную обиду. Это "Арабо-американская ассоциация Нью-Йорка" во главе с ее исполнительным директором Линдой Сарсур. "Когда я стала соавтором текста, утверждающего, что мусульманки не должны покрывать голову в знак своей "скромности", она назвала меня и моего соавтора "отщепенками", – гневно вспоминает Асра.

Обнаружить в высказываниях Линды Сарсур это слова не удается. Тем не менее справедливо, что Линда Сарсур, американка палестинского происхождения, пользуется неоднозначной репутацией. Уже после марша известная правозащитница Айаан Хирси Али назвала ее "фальшивой феминисткой" на том основании, что "мисс Сарсур не интересуют всеобщие права человека – она защищает законы шариата". С другой стороны, Линду Сарсур обвиняют в том, что она, будучи сопредседателем оргкомитета "Марша женщин" в Вашингтоне, не допустила к участию в нем женские организации, выступающие против абортов. Разобраться в этой распре мусульманок непросто, но при чем тут Джордж Сорос?

Разумеется, организация "Марша женщин", собравшего миллион участников только в Вашингтоне и Лос-Анджелесе, требовала расходов – хотя бы на аренду автобусов и оплату их парковки. И разумеется, организаторы марша взяли эти деньги из собственных средств. Ни малейшего правонарушения здесь нет, марш был разрешен городскими властями, источники его финансирования совершенно легальны.

Статья Асры Номани растиражирована, прокомментирована и дополнена в консервативных медиа и интернет-сообществах, причем с подлогами и подтасовками. Как на свидетельство подрывной деятельности Сороса на нее ссылаются крупнейшие авторитеты консервативного дискурса – такие, например, как обозреватель телекомпании Fox News Билл О’Рейли. Он говорит о "Марше женщин" как о каком-то противозаконном сборище:

– Американцы должны понимать, что имеет место организованная попытка отстранения Дональда Трампа от власти. Об этом почти не сообщают. "Марш женщин" в эти выходные – хороший пример. Это было не спонтанное событие. Он был организован ультралевыми группировками, которые получают миллионы долларов от либерального активиста Джорджа Сороса. Сорос связан с 50 группами, принимавшими участие в "Марше женщин", с 50. А по данным Центра изучения медиа, Сорос закачал в эти группы 90 миллионов долларов. Некоторые из главных организаторов марша – сотрудники администрации Обамы, избирательных штабов Хиллари Клинтон и Берни Сандерса. Еще раз: это было не какое-то спонтанное возмущение. Это был хорошо продуманный политический спектакль, имевший целью опорочить нового президента.

Однако помимо "Марша женщин" в Вашингтоне, накануне и в день инаугурации, имели место и другие акции протеста, сопровождавшиеся уличными беспорядками. В результате столкновений с агрессивными протестантами шестеро полицейских получили травмы, 217 участников столкновений с полицией были арестованы. Первый канал и НТВ намеренно смешивают эти выступления с "Маршем женщин". Но беспорядки учинили совсем другие люди – одетые в черное, с лицами, скрытыми под масками. Именно они громили стеклянные витрины и бросали камни в полицейских.

Американская пресса называет их "анархистами" и "антифашистами", но кто они такие на самом деле?

В сюжете итоговой передачи "Воскресного времени" Первого канала есть эпизод, который корреспондент называет разоблачением "провокации против Трампа". Этот видеоролик получил вирусное распространение в интернете, и потому с ним стоит разобраться.

В начале января в разных городах Америки на сайте частных объявлений Backpage появилось объявление под заголовком: "Заработай на борьбе против Трампа!"

Желающим участвовать в акциях протеста обещали платить 50 долларов в час или 2500 в месяц. Тем, кто сотрудничает на постоянной основе – медицинскую страховку для всей семьи, включая услуги офтальмолога и дантиста, гибкий график отпусков, оплату транспортных расходов. Нанимателем в объявлении значилась организация под названием Demand Protest – "Протест по заказу".

На сайте, адрес которого был указан в объявлении, говорилось, что организация берется устроить протесты против чего угодно, что секретность платным протестантам гарантируется и что акции будут выглядеть совершенно натурально для прессы и сторонних наблюдателей.

Консервативные сайты и социальные сети тотчас наполнились зловещими сообщениями, как, например, такое:

"ИЗМЕНА: ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ ДЖОРДЖЕМ СОРОСОМ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА УГРОЖАЕТ СВЕРГНУТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО США В ДЕНЬ ИНАУГУРАЦИИ, ЛЕВАЦКАЯ ГРУППИРОВКА ПЛАТИТ "АКТИВИСТАМ" 2500 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ. ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ТРАМПА"

Какая же это "провокация против Трампа"? Скорее наоборот!

Авторы объявления оказались недосягаемы для прессы. Но обозревателю телекомпании Fox News Такеру Карлсону удалось пригласить представителя "Протеста по заказу" в свое ток-шоу за три дня до инаугурации. "Такер Карлсон разоблачил либерального провокатора!" – кричали те же самые сайты, которые только что вещали об измене. Фрагмент этого удивительного интервью увидели и зрители "Воскресного времени" – по мнению корреспондента, гость "оказался не готов к допросу в прямом эфире и проговорился". На самом деле все наоборот: собеседник Карлсона отлично держался и ни о чем не проговорился. Это был искусный троллинг.

Такер Карлсон: Итак, это подлог, ваша компания нереальна, ваш вэбсайт – фальшивка, ваши утверждения – ложь, все это подделка. Тем не менее позвольте мне начать с вашего имени. Дом Туллипсо – это не настоящее ваше имя. Это ложное имя, мы проверили его по правоохранительным каналам – такого имени не существует. Так что давайте начнем с правды. Назовите ваше настоящее имя.

Аноним: Доминик Туипсо, двойное "л" не читается.

Такер Карлсон: Это ложь и вы знаете, что это ложь. Наше лосс-анджелесское бюро попросило вас показать удостоверение личности, и вы сказали что у вас нет при себе никакого удостоверения. Но у вас наверняка есть бумажник, какой есть у любого человека. Покажите перед камерой кредитную карту, любой документ с именем Доминик Туллипсо. Вы не можете этого сделать, потому что это ненастоящее имя.

Аноним: Конечно, конечно, я сделаю это. Но мне типа интересно: вы меня правда считаете подделкой?

Такер Карлсон: Я говорю, что ваше имя – фальшивка, и ваша компания – фальшивка, и информация на вашем сайте ложная. Поэтому я вас спрашиваю: зачем? Это попытка дискредитировать протестующих на инаугурации Трампа? Или это попытка заставить консервативную прессу проглотить наживку, а потом посмеяться над ее легковерием? Какова была цель этого трюка, который вы проделали с американскими средствами информации?

Аноним: Отличные вопросы. Вообще-то средство информации никаким способом не может определить, говорят ли ему то, что думают, или порют чушь... В наше время так легко попасть на национальное телевидение и сказать все, что взбредет в голову и выдать этот бред за правду. Я прямо диву даюсь, как это мне удалось привлечь такое внимание прессы. Сдается мне, что мне не дали бы эфирного времени на национальном уровне, если бы я не был настоящим.

Далее собеседник Такера Карлсона откровенно издевается над ним, не отвечает прямо ни на один вопрос, затем сообщает: "Полчаса назад мы были против Трампа, а теперь стали за Трампа".

Это все что угодно, только не разоблачение. На самом деле интервью Такера Карлсона с анонимом внушает зрителю мысль о том, что любой протест, за Трампа или против, может оказаться платным представлением. Не лучше ли оставаться дома, чем встать в ряды протестующих, а потом понять, что тебя обвели вокруг пальца?

Продолжением этого сюжета стали события 1 февраля в кампусе Калифорнийского университета Беркли. На вечер этого дня там было запланировано выступление праворадикального активиста, редактора ультраконсервативного новостного сайта Breitbarth News Мило Йанопулоса. На акцию протеста собралось около тысячи студентов. Вдруг откуда ни возьмись появились протестанты в масках, учинившие акты вандализма и насилия. Они нападали на людей в толпе, бросали камни в полицию и устраивали поджоги. По подсчетам наблюдателей, их было около 150 человек. Выступление Йанопулоса было решено отменить. Ущерб от этих бесчинств оценивается в сто тысяч долларов.

Наутро президент Трамп разразился гневным твитом, угрожая лишить университет финансовой поддержки:

"Если университет Беркли не разрешает свободу слова и чинит насилие над невинными людьми, придерживающимися другой точки зрения – НИКАКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ?"

Но профессор университета, бывший министр труда в кабинете Билла Клинтона Роберт Райх в интервью CNN отрицал, что выступление сорвали студенты:

– Я хочу быть предельно ясным. Я был там прошлой ночью и я знаю, что я видел. Эти люди были не студентами Беркли. Это были пришельцы, подстрекатели. Никогда прежде я их не видел. И знаете, ходили слухи, что это на самом деле крайне правые активисты, группа людей, собравшаяся для того, чтобы устроить опасное бесчинство и вынудить полицию запретить мероприятие. Так что когда Дональд Трамп говорит, что Беркли не уважает право на свободу слова, это грубое искажение истины. Беркли предоставил свою самую большую аудиторию для выступления этого ультраправого оратора, этой злобной одиозной личности. Свобода слова – самое важное, чем мы дорожим, и именно чужаки заставили полицию в конце концов отменить его.

– Значит, вы полагаете, что в этом и заключалась стратегия Йанопулоса или крайне правых – они все это устроили, чтобы показать, что в университетских кампусах, таких как Беркли, нет свободы слова?

– Я не поручусь, что это не так. Опять-таки: я видел этих людей – они смотрелись почти как члены полувоенной группировки. Они были не из кампуса. И я слышал – не могу утверждать, что это факт – что между этими людьми и правыми радикалами существует какая-то связь.

На следующий день на странице Дональда Трампа в Твиттере появилась новая запись:

"Профессиональные анархисты, головорезы и платные протестанты доказывают правоту миллионов людей, голосовавших за то, чтобы СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ СНОВА!"

В тот же день на брифинге корреспондент интернет-издания Daily Caller Кейтлен Коллинз задала вопрос пресс-секретарю Белого Дома Шону Спайсеру и получила исчерпывающий ответ.

– Президент написал в Твиттере, что "профессиональные анархисты, головорезы и платные протестанты доказывают правоту миллионов людей, голосовавших за то, чтобы сделать Америку великой снова". Намерена ли администрация расследовать, что за группировки устраивают беспорядки на консервативных или про-трампистских мероприятиях?

– Думаю, мы знаем, кто они такие, никакого расследования нам не требуется.

Вряд ли такой ответ удовлетворит журналистов. Скорее насторожит.