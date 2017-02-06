Состояние Владимира Кара-Мурзы-младшего стабилизировалось

Состояние координатора общественной организации "Открытая Россия" Владимира Кара-Мурзы-младшего, госпитализированного в Москве на прошлой неделе, несколько стабилизировалось. Об этом в разговоре с Радио Свобода 6 февраля рассказала супруга политика Евгения. По ее словам, врачи поставили Кара-Мурзе диагноз "острая интоксикация неустановленным веществом". Комментариев самих врачей Радио Свобода получить не удалось.

"Остается много подводных камней, которые врачи пытаются обойти, так как он долго находился в критическом состоянии", — рассказала Кара-Мурза. При этом, по ее словам, врачи не считают нынешнее состояние политика следствием его предыдущей болезни. Евгения Кара-Мурза уточнила: после выздоровления ее муж не принимал никаких препаратов и его организм был "совершенно здоровым".

Владимир Кара-Мурза остается в состоянии искусственной комы, в которое врачи ввели его 3 февраля. Уже принимаются первые медицинские меры по выведению пациента из этого состояния.

Владимир Кара-Мурза был госпитализирован 2 февраля с такими же симптомами, что и в мае 2015 года. Тогда он был введен в состояние медикаментозного сна. Врачи поставили ему диагноз "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации". Отец политика, журналист Владимир Кара-Мурза-старший, тогда высказал предположение, что его сын был отравлен из-за работы над "санкционным списком Немцова". Речь шла о составленном одним из лидеров российской оппозиции Борисом Немцовым перечне российских чиновников, в отношении которых - по мнению этого политика - должны были быть введены финансовые и административные санкции западных стран

Во врачебном заключении, опубликованном в январе 2016 года, утверждалось, что в организме Кара-Мурзы была значительно превышена концентрация четырех тяжелых металлов: марганца, меди, цинка и ртути.

Сам Кара-Мурза утверждал, что это было покушение на убийство с целью пресечь его деятельность. В декабре 2015 года он подал соответствующее заявление в Следственный комитет. По словам Кара-Мурзы, при его отравлении использовалось "сложное вещество", доступ к которому есть "либо у соответствующих специальных органов, либо у выходцев из таких органов". Инцидент так и не был расследован.

Владимир Кара-Мурза-младший - координатор общественной организации "Открытая Россия", созданой бывшим владельцем компании ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2015-2016 годах Кара-Мурза был заместителем председателя оппозиционной партии ПАРНАС. Кроме того, он входит в движение "Солидарность".

В 2011 году Кара-Мурза вел переговоры в Конгрессе США о принятии так называемого закона Магнитского. По мнению Ходорковского, многие в руководстве России были недовольны деятельностью Кара-Мурзы. "Это задело интересы многих людей, и я думаю, что проблемы, связанные с этим, вполне возможны",— заявил основатель Открытой России в интервью Deutsche Welle.

29 января 2017 года Кара-Мурза представил в Новосибирске документальный фильм "Немцов", посвященный памяти убитого в феврале 2015 года политика. Накануне показа этого фильма в Барнауле неизвестные порезали шины автомобиля Кара-Мурзы.