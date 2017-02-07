Глава Бурятии Вячеслав Наговицын досрочно ушел в отставку

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын досрочно подал в отставку. Об этом губернатор сообщил на пресс-конференции во вторник. Срок полномочий Ноговицына истекает в мае. В заявлении президенту он просил использовать его потенциал на государственной должности. Наговицын руководил регионом с 2007 года, до этого возглавлял правительство Томской области.

Накануне президент России принял досрочную отставку губернатора Пермского края Виктора Басаргина. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководительдепартамента экономической политики Москвы Максим Решетников.

По данным близких к Кремлю источников газеты "Ведомости", в ближайшее время, как ожидается, свои посты покинут еще несколько губернаторов ряда так называемых "проблемных регионов".