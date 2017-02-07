Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу блогера Лапшина

Верховный суд Белоруссии признал законность постановления Минского городского суда об экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан. Таким образом суд отклонил жалобу блогера, которую он подал днем ранее, передает из зала суда "Интерфакс". Решение Верховного суда вступает в силу с момента оглашения.

Лапшин был задержан в Минске в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана. Его обвиняют в незаконном посещении Нагорного Карабаха и въезде в Азербайджан по украинскому паспорту. Лапшин является гражданином России, Израиля и Украины. Генпрокуратура Белоруссии 17 января согласилась экстрадировать Лапшина в Азербайджан.

Против экстрадиции блогера выступили власти России, Израиля и Армении. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Лапшина необходимо экстрадировать как можно скорее.