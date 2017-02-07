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Российские легкоатлеты не будут допущены на ЧМ-2017 в Лондоне

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Российские легкоатлеты не смогут представлять свою страну на чемпионате мира, который пройдёт в Лондоне в августе этого года. Такое решение Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИAAФ) приняла на заседании в Монако.

Несмотря на запрет, российские легкоатлеты получат возможность участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Индивидуальные заявки они смогут подать в начале лета.

Всероссийская федерация легкоатлетических ассоциаций была бессрочно дисквалифицирована в ноябре 2015 года за систематическое использование допинга. Из-за этого российским легкоатлетам запретили выступать на международных соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

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