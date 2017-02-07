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ЕСПЧ присудил компенсации по жалобам на условия в колониях России

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсации девяти россиянам, которые пожаловались на условия содержания в колониях. Об этом сообщает "Медиазона".

Суд признал, что в отношении осужденных были нарушены статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод о запрете пыток и жестокого обращения и доступе к эффективным средствам защиты.

Жалобы поступили на исправительные учреждения в Карелии, Чувашии, Ростовской, Липецкой, Свердловской, Томской, Тверской и Архангельской областях.

Общая сумма компенсаций составляет около 90 тысяч евро.

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