Участники праймериз во Франции оказались вовлечены в скандалы

Во Франции участники гонки за возможность баллотироваться в президенты страны оказались вовлечены в скандалы. Среди них победивший на праймериз консерватор пророссийский Франсуа Фийон, бывший министр экономики Эммануэль Макрон и бывший президент страны Николя Саркози.

В прессе сообщалось, что Макрон якобы вёл двойную жизнь и изменял своей жене Бриджит Троно с генеральным директором "Радио Франс". Макрон слухи о свой гомосексуальности опровергает. Саркози привлекут к суду по обвинению в незаконном финансировании его предвыборной кампании в 2012 году. Жену Франсуа Фийона подозревают в получении незаконных выплат.

Согласно последним опросам в первом туре выборов президента победит лидер ультра-правых Марин Ле Пэн. Но в случае второго тура, Эммануэль Макрон должен обойти ее с большим перевесом.

Президентские выборы во Франции пройдут весной. Действующий президент Фрасуа Олланд в конце прошлого года снял свою кандидатуру с выборов.