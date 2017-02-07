Министр Келли: запрет на въезд в США можно было бы отложить

Министр внутренней безопасности США Джон Келли взял на себя ответственность за слишком быстрое исполнение указа президента Дональда Трампа об ограничениях на въезд в США иностранных граждан.
Выступая во вторник на слушаниях в Конгрессе, Келли заявил, что хотел бы отложить введение указа, чтобы успеть обсудить его с конгрессменами. Но, вторя Трампу, министр подчеркнул, как важен был фактор неожиданности для того, чтобы потенциально опасные для США иностранцы не смогли подготовиться к ужесточению правил въезда.
Председатель комитета Палаты представителей по внутренней безопасности Майк Маккол выразил недовольство некоторыми аспектами введения в силу указа Трампа, в частности, отсутствием предварительных консультаций с членами Конгресса и неготовности части соответствующих ведомств.
Седьмого же февраля федеральный апелляционный суд США должен вынести решение по вопросу о том, будет ли восстановлено действие указа Трампа после того, как 3 февраля федеральный судья в Сиэтле, штат Вашингтон, Джеймс Робарт заблокировал его, сославшись на несоответствие документа конституции.
Агентство Associated Press не исключает, что спор может дойти до Верховного суда США.
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