СМИ сообщили о возможной отставке главы Карелиии

Глава Карелии Александр Худилайнен может стать третьим губернатором, который будет отправлен в отставку за последние дни. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

В качестве кандидата на замену Худилайнена рассматривают руководителя Рослесхоза и уроженца Петрозаводска Ивана Валентика, рассказал изданию собеседник в Госдуме. По словам депутата законодательного собрания Карелии, председателя партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой, разговоры о Валентике были в ноябре-декабре, но потом стали называть других кандидатов — в частности, начальника карельского управления Федеральной службы судебных приставов Андрея Галямова.

Полномочия Худилайнена, который возглавил Карелию в 2012 году, истекают в мае.

Ранее на этой неделе досрочно ушли в отставку губернатор Пермского края Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын.

По сообщениям СМИ, в ближайшее время, как ожидается, свои посты могут покинуть еще несколько губернаторов ряда так называемых "проблемных регионов".

Накануне РБК узнал о назначенной на 8 февраля экстренной пресс-конференции губернатора Белгородской области Евгения Савченко.