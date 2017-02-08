Осужденный лидер "Русских Астрахани" обжаловал приговор в ЕСПЧ

Лидер сообщества "Русские Астрахани" Игорь Стенин обжаловал в Европейском суде по правам человека вынесенный ему приговор по делу об экстремизме, сообщает "Коммерсантъ". Активист считает, что было нарушено его право на свободу слова.

16 мая 2016 года суд приговорил Игоря Стенина к двум годам колонии-поселения из-за комментария в одной из соцсетей, в котором он, по версии следствия, призвал жителей Украины бороться "с путинскими оккупантами, захватывающими их землю". Российские суды отклонили последующие апелляции на этот приговор. В ноябре Стенину ужесточили условия содержания и перевели его в колонию общего режима.

Сторонники активиста считают, что его преследуют за "оппозиционную и антивоенную позицию". В правозащитном центре "Мемориал" заявили, что процесс в отношении Игоря Стенина политически мотивирован.