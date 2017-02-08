В Петербурге прошла пародийная акция "Оскорбленной России"

8 февраля у стен Законодательного собрания Санкт-Петербурга прошла пародийная акция нового духовно-патриотического движения "Оскорбленная Россия", которое создали активисты Альянса гетеросексуалов за права ЛГБТ.

Поводом для пародийного перформанса стало обсуждение в Заксобрании недавней акции внутри Исаакиевского собора, которую спикер Вячеслав Макаров назвал оскорбительной для миллионов верующих по всему миру. По словам организатора акции "оскорбленцев" Алексея Сергеева, активистов потрясло требование уголовного преследования за лозунг "Музей – городу".

Десять участвовавших в акции активистов принесли депутатам "оскорбинку" – для тех, кто еще недостаточно оскорблен, баранки с маком и "духовные скрепки". Они потребовали запретить все массовые акции, кроме крестных ходов, признать лозунг "Музей – городу" экстремистским и передать городской парламент в ведение РПЦ, переименовав его в Комитет государственной духовности (КГД).

На одном из плакатов спикер петербургского Законодательного собрания назван Вячеславом Серафимовичем Победоносцевым. В своей резолюции активисты потребовали присвоить ему звание обер-прокурора. В резолюции "оскорбленцев" содержатся также требования запретить фотографироваться и фотографировать во всех музеях Российской Федерации, а само слово "музей" запретить из-за его языческого происхождения и угрозы оскорбления чьих-либо чувств, инициировать создание мирового "Интернационала оскорбленных" с девизом "Оскорбленные всех стран, соединяйтесь!".

Активисты "Оскорбленной России" обеспокоены тем, что кто-то может не знать, что он оскорблен, и хотят донести до людей известие о том, что их оскорбили, для чего в дальнейшем намерены обратиться за госсубсидией.

По словам Сергеева, на самом деле его тревожат тенденции, отразившиеся в словах вице-спикера Госдумы Петра Толстого о людях с наганами из-за черты оседлости и в словах Макарова о том, что протестовать против передачи Исаакиевского собора РПЦ выходят, в основном, активисты ЛГБТ. "Оскорбленцы", или "ОРовцы", намерены продолжить свои перформансы и даже подать в Минюст заявление о регистрации движения.