Один из участников "Шалтая-Болтая" раскрыл свою личность

Последний оставшийся на свободе участник хакерской группы "Шалтай-Болтай" 8 февраля назвал свое имя "Фонтанке". Он рассказал, что его зовут Александр Глазастиков и он программист из Петербурга.

Глазастиков рассказал, что сейчас он находится в Эстонии. По его словам, решение о раскрытии своей личности он принял из-за того, что его имя уже известно российским правоохранительным органам. Также Глазастиков рассказал, что собирается просить у властей Эстонии политического убежища.

Группа "Шалтай-Болтай" получила известность после публикаций, как утверждалось, переписки высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министра России Дмитрия Медведева.

В январе 2017 года стало известно о том, что предположительный основатель группы Владимир Аникеев был арестован. По данным "Фонтанки", его арест был связан с кражей и публикацией документов Министерства обороны России. Также в январе стало известно об аресте офицеров ФСБ Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева и сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова – их обвинили в госизмене.