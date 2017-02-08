Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Глава МВД Украины назвал главную версию убийства Павла Шеремета

Павел Шеремет

Павел Шеремет

Смотреть комментарии

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал главную версию убийства журналиста Павла Шеремета. По его словам, Шеремета убили за его профессиональную и оппозиционную деятельность в России и Белоруссии.

Выступая на пресс-конференции в Киеве 8 февраля, посвящённой расследованию, министр не исключил, что убийство журналиста было политическим заказом, поступившим из России.

Заместитель начальника Национальной полиции Украины Александр Вакуленко, в свою очередь, сообщил, что самодельное взрывное устройство, с помощью которого совершено преступление, было изготовлено из противопехотной мины, двух магнитов и электродетонатора; использовалась взрывчатка гексоген. Бомба, закреплённая под водительским сидением автомобиля, взорвалась, когда в нём ехал Шеремет.

Один из руководителей "Украинской правды" и ведущий радио "Вести" Павел Шеремет погиб при взрыве 20 июля 2016 года в центре Киева.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG