Глава МВД Украины назвал главную версию убийства Павла Шеремета

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал главную версию убийства журналиста Павла Шеремета. По его словам, Шеремета убили за его профессиональную и оппозиционную деятельность в России и Белоруссии.
Выступая на пресс-конференции в Киеве 8 февраля, посвящённой расследованию, министр не исключил, что убийство журналиста было политическим заказом, поступившим из России.
Заместитель начальника Национальной полиции Украины Александр Вакуленко, в свою очередь, сообщил, что самодельное взрывное устройство, с помощью которого совершено преступление, было изготовлено из противопехотной мины, двух магнитов и электродетонатора; использовалась взрывчатка гексоген. Бомба, закреплённая под водительским сидением автомобиля, взорвалась, когда в нём ехал Шеремет.
Один из руководителей "Украинской правды" и ведущий радио "Вести" Павел Шеремет погиб при взрыве 20 июля 2016 года в центре Киева.
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